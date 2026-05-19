Turudić o ubojici iz Drniša: Dva su odvjetnika davala različite odgovore, vi znate kojem se ja priklanjam

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je danas slučaj ubojstva mladića u Drnišu, koje je počinio Kristijan Aleksić.
Aleksić je već ranije bio osuđen za ubojstvo iz 1994. godine. 2023. godine policija mu je pronašla ilegalno oružje no sudski postupak zbog tog slučaja do danas nije ni započeo.
"Kazneni postupak dolazi na kraju. Mogli ste pitanje uputiti i drugim institucijama ne samo institucijama kaznenog sudovanja. Mi dolazimo tek na kraju, kad se cilj ne moze ostvariti drugačije", kazao je Turudić odgovarajući na pitanje o ubojici iz Drniša.
"Ne bježim od odgovornosti, koju ćemo utvrditi, a ako je utvrdimo postpat ćemo po tome. Preuranjeno je sad nešto govoriti", rekao je.
Jesu li sudovi prespori?
"Načelno da. Uvijek govorim da sudovi i DORH postupaju po načelu spojenih posuda. Ne može biti dobar DORH, a loš sud i obrnuto, oni su ovisni jedni o drugima...", govori.
Zašto suđenje nije počelo? Je li sud u Šibeniku imao dovoljno alata?
"Ne znam zašto nije zakazana rasprava. Uvijek treba postupak završiti što je prije moguće, da je bio završen na vrijeme bio bi završen, ovako nije ni započeo. Nije to jedina stvar u pravosuđu, imamo gomilu neriješenih predmeta", nastavlja.
Što Vlada može napraviti?
"Vlada stalno radi, mijenja se zakonodavna infrastruktura, povećane su plaće. Nema tu rješenja za 15 dana, to je dugotrajan rad", dodaje Turudić.
Odvjetnici su jučer govorili o propustima... Zašto Aleksiću nije određen istražni zatvor 2023.?
"Rekao sam već, utvrdit ćemo je li bilo propusta. Da je istražni zatvor i utvrđen on bi mogao trajati tri mjesaeca. Dva su odvjetnika davala različite odgovore, vi znate kojem se ja odvjetniku priklanjam.", rekao je Turudić.
