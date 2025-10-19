Oglas

PROCJENJUJE GA SE

Velika krađa trajala sedam minuta: Pronađen jedan od ukradenih dragulja iz Louvrea

author
N1 Info
|
19. lis. 2025. 15:21
>
16:04
Police officers work at a crane believed to have been used in what the French Interior Ministry said was a robbery at the Louvre museum during which jewellery was stolen, in Paris, France, October 19, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes
REUTERS / Gonzalo Fuentes

Jedan od dragulja ukradenih u nedjelju ujutro iz pariškog Louvrea tijekom spektakularne provale pronađen je u blizini muzeja, objavila je francuska ministrica kulture.

Oglas

Pljačka izvedena u 7 minuta

"Dragulj je pronađen u blizini Louvrea, trenutačno ga se procjenjuje", rekla je Rachida Dati na televiziji TF1, dodajući da "organizirani kriminal danas cilja na umjetnine" i da su "muzeji postali mete".

Prema Le Parisienu, vjeruje se da je riječ o kruni supruge Napoleona III., carice Eugénie, koja je bila oštećena.

Vrijednost ulova "neprocjenjiva je", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, koji je francuskim medijima rekao da su lopovi pljačku izvršili za "sedam minuta".

Galerija izgrađena na zahtjev kralja Luja XIV

Usredotočili su se na „dvije izložbene vitrine“ u Apolonovoj galeriji, rekao je Nuñez.

Izgrađena na zahtjev kralja Luja XIV, ova galerija sadrži kraljevsku zbirku dragulja i kraljevskih dijamanata, među kojima i tri povijesna: dijamante Regent, Sancy i Hortensia.

Prema francuskom dnevnom listu Le Parisien, kriminalci su ušli u zgradu s pročelja sa strane rijeke Seine, gdje su u tijeku građevinski radovi.

Najprije su razbili prozore, a onda ukrali "devet komada iz kolekcije nakita Napoleona i carice", navodi se u izvješću.

U blizini pronađen jedan skuter

Nuñez, bivši šef pariške policije koji je tek imenovan ministrom unutarnjih poslova, rekao je da se "nada" da će počinitelji, koji su pobjegli na skuterima, biti uhićeni "vrlo brzo".

Rekao je da se radi o "iskusnim" kriminalcima koji bi mogli biti "stranci". Nakon njihovog bijega pronađen je jedan skuter.

Muzej, koji je 2024. godine primio gotovo 9 milijuna posjetitelja, od kojih je 80% bilo stranaca, u nedjelju je na X-u i na svojim stranicama objavio zatvaranje iz "izvanrednih razloga". Uprava je za AFP rekla da "tragove i indicije želi sačuvati za istragu".

Na pitanje o mogućim nedostacima u sustavu nadzora, ministar unutarnjih poslova odbio je komentirati, ali je napomenuo da je sigurnost muzeja krhka.

Teme
dragulj louvre pariz pljačka louvrea ukradeni dragulj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ