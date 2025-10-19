Velika krađa trajala sedam minuta: Pronađen jedan od ukradenih dragulja iz Louvrea

Jedan od dragulja ukradenih u nedjelju ujutro iz pariškog Louvrea tijekom spektakularne provale pronađen je u blizini muzeja, objavila je francuska ministrica kulture.
Pljačka izvedena u 7 minuta
"Dragulj je pronađen u blizini Louvrea, trenutačno ga se procjenjuje", rekla je Rachida Dati na televiziji TF1, dodajući da "organizirani kriminal danas cilja na umjetnine" i da su "muzeji postali mete".
Prema Le Parisienu, vjeruje se da je riječ o kruni supruge Napoleona III., carice Eugénie, koja je bila oštećena.
Vrijednost ulova "neprocjenjiva je", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, koji je francuskim medijima rekao da su lopovi pljačku izvršili za "sedam minuta".
Galerija izgrađena na zahtjev kralja Luja XIV
Usredotočili su se na „dvije izložbene vitrine“ u Apolonovoj galeriji, rekao je Nuñez.
Izgrađena na zahtjev kralja Luja XIV, ova galerija sadrži kraljevsku zbirku dragulja i kraljevskih dijamanata, među kojima i tri povijesna: dijamante Regent, Sancy i Hortensia.
Prema francuskom dnevnom listu Le Parisien, kriminalci su ušli u zgradu s pročelja sa strane rijeke Seine, gdje su u tijeku građevinski radovi.
Najprije su razbili prozore, a onda ukrali "devet komada iz kolekcije nakita Napoleona i carice", navodi se u izvješću.
U blizini pronađen jedan skuter
Nuñez, bivši šef pariške policije koji je tek imenovan ministrom unutarnjih poslova, rekao je da se "nada" da će počinitelji, koji su pobjegli na skuterima, biti uhićeni "vrlo brzo".
Rekao je da se radi o "iskusnim" kriminalcima koji bi mogli biti "stranci". Nakon njihovog bijega pronađen je jedan skuter.
Muzej, koji je 2024. godine primio gotovo 9 milijuna posjetitelja, od kojih je 80% bilo stranaca, u nedjelju je na X-u i na svojim stranicama objavio zatvaranje iz "izvanrednih razloga". Uprava je za AFP rekla da "tragove i indicije želi sačuvati za istragu".
Na pitanje o mogućim nedostacima u sustavu nadzora, ministar unutarnjih poslova odbio je komentirati, ali je napomenuo da je sigurnost muzeja krhka.
