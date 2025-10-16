Oglas

BSH tvornica

Šokantan potez u Njemačkoj: Gasi se proizvodnja, 400 ljudi ostaje bez posla

author
N1 Info
|
16. lis. 2025. 07:20
perilica sušilica Pexels
Pexels/Ilustracija

Planirano zatvaranje BSH tvornice u Nauenu ugrožava više od 400 radnih mjesta, a u općini je taj plan izazvao snažan otpor.

Oglas

Općinsko vijeće Schönwalde-Glien (Havelland) izrazilo je duboku zabrinutost zbog najavljenog zatvaranja obližnje BSH tvornice u Nauenu.

„Ova tvornica predstavlja ono što je našu regiju učinilo snažnom: pošten rad, pouzdanost i budućnost“, navodi se u pismu koje je dostavljeno agenciji dpa.

Proizvođač kućanskih aparata ranije je objavio da će proizvodnja perilica rublja u Nauenu biti obustavljena do sredine 2027. godine, što će pogoditi oko 440 zaposlenika, prenosi Fenix Magazin.

Tvrtka planira ukupno ukinuti 1.400 radnih mjesta, a kao razlog navodi slabu potražnju.

Općina: Zatvaranje je nerazumljivo

Općinsko vijeće smatra neopravdanim da međunarodni koncern napušta ovu lokaciju, iako je izgradnja tvornice 2005. godine sufinancirana s oko pet milijuna eura javnih sredstava.

„Općinsko vijeće Schönwalde-Glien stoji uz radnike“, stoji u priopćenju.
„Zahtijevamo od politike da preuzme odgovornost prema ljudima koji su izgradili našu regiju.“

Poziv na djelovanje i solidarnost

Općinsko vijeće apelira na vladu savezne zemlje Brandenburg da se odlučno založi za očuvanje pogona u Nauenu. Također se poziva uprava BSH-a, zajedno s predstavnicima radnika i sindikatom IG Metall, da pronađu održive alternative kako bi se radna mjesta spasila.

Osim toga, upućen je poziv i drugim općinama te okrugu Havelland na solidarnost i podršku u borbi za očuvanje radnih mjesta.

Teme
BSH tvornica Nauen Njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ