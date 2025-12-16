Otkriveno zašto kasni obnova Kina Europa, za sve je kriv podrum? "Kad smo vidjeli što je ispod asfalta..."

Tek kad organiziramo gradilište počinje teći rok od 19 mjeseci za završetak obnove, kaže zamjenik gradonačelnika
Nakon šest godina čekanja, početkom 2025. godine Grad Zagreb napokon je pokrenuo obnovu Kina Europa u vrijednosti od 11 milijuna eura. Izvođač je izabran, ugovor je potpisan s tvrtkom ING-GRAD d.d., te su radovi trebali početi na jesen. No, kraj godine se bliži, a obnova još uvijek nije krenula, što je problematizirano i na 6. sjednici Gradske skupštine, posljednjoj u ovoj godini, piše Jutarnji list.
Kao razlog zastoja, gradska vlast navodi niz tehničkih problema vezanih uz samu organizaciju gradilišta. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet na sjednici je rekao da obnova Kina Europa spada u iznimno zahtjevan projekt.
"Kompleksni projekt obnove, budući da se radi o kulturnom dobru, zahtijevao je da najprije izaberemo izvođača", rekao je Korlaet, dodajući da je taj dio postupka dovršen te da je ugovor potpisan. No, kako je naglasio Korlaet, izvođač još nije započeo obnovu zbog problema s demontažom krova zgrade i ugradnjom brojnih zahtijevanih instalacija, za što je potreban veliki kran.
"Za takvo gradilište potreban je kran, a pokazalo se da ga, zbog tehničkih i sigurnosnih razloga, nije moguće smjestiti bilo gdje, rekao je, navodeći da ga se ne može staviti ni u Masarykovu ulicu, ni u Varšavsku ulicu, niti bilo gdje unutar bloka."
Kao potencijalno rješenje pronađena je lokacija u prolazu iz Ulice Stara Baković, no ondje je utvrđen novi problem.
Ispod asfalta nalazi se podrum
"Pokazalo se da se ispod asfalta nalazi podrum", naveo je Korlaet i pojasnio da se radi o prostoru koji je državno vlasništvo koje se nalazi u zakupu.
Nakon brojnih sastanaka s Državnim nekretninama, na kojima sam i sam sudjelovao, uspjeli smo ispregovarati da se taj zakup prekine i da Grad Zagreb preuzme zakup tog prostora", kazao je.
Trenutno je u tijeku izrada ugovora o zakupu.
"To se ovih dana odvija i nakon toga bi napokon izvođač mogao biti uveden u gradilište, dodao je Korlaet i objasnio da tek od tog trenutka počinje teći ugovoreni rok za izvođenje radova od 19 mjeseci."
Dok se ne riješe ti problemi, obnova ne može početi, za što se zamjenik ispričao.
