Otkriveno zašto kasni obnova Kina Europa, za sve je kriv podrum? "Kad smo vidjeli što je ispod asfalta..."

"Kompleksni projekt obnove, budući da se radi o kulturnom dobru, zahtijevao je da najprije izaberemo izvođača", rekao je Korlaet, dodajući da je taj dio postupka dovršen te da je ugovor potpisan. No, kako je naglasio Korlaet, izvođač još nije započeo obnovu zbog problema s demontažom krova zgrade i ugradnjom brojnih zahtijevanih instalacija, za što je potreban veliki kran.