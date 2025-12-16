Oglas

mogu prijeći 400 tisuća km

Stručnjak otkrio: "Ovih devet automobila najmanje se kvare"

Pixabay / Ilustracija

Podaci upućuju na to da složenost modernih vozila često ne ide u korist dugovječnosti. Stariji modeli, koji su jednostavniji za održavanje i popravak, imaju prednost u odnosu na nove automobile, koji su pretrpani tehnologijama koje povećavaju rizik od kvarova

Stručnjak Valerij Antufjev, šef odjela za procjenu vozila u Alfa Leasing Group, sastavio je listu automobila poznatih po svojoj dugovječnosti, a dominiraju japanski modeli. Međutim, na popisu se nalaze i neka iznenađenja iz Europe, s vozilima koja su osvojila povjerenje vozača zahvaljujući svojoj pouzdanosti i jednostavnom dizajnu.

Pouzdanost vozila ključna je za svakog vozača, posebno za one koji kupuju polovna vozila. Ova lista ne samo da pomaže potencijalnim kupcima u donošenju informirane odluke, već pokazuje da jednostavniji dizajn može imati prednost u odnosu na moderne, tehnološki napredne modele. Dugovječnost ovih automobila znači niže troškove održavanja i manje stresa za njihove vlasnike, što ih čini odličnim izborom za sve koji traže pouzdan i dugotrajan polovni automobil.

Od devet modela koji su se našli na popisu, čak šest pripada japanskim proizvođačima. Toyota, poznata po izdržljivosti svojih automobila, prednjači s modelima RAV4 i Land Cruiser Prado, koji koriste motor 3ZR-FAE. Tu su i Honda CR-V i Accord s R20A agregatom, te Mitsubishi Lancer i Outlander s motorom 4B11. Ovi modeli su stekli reputaciju zbog svoje izdržljivosti, kvalitete i dugovječnosti, a mnogi vlasnici svjedoče o njihovoj sposobnosti da pređu više od 400.000 kilometara bez većih problema, piše Večernji list.

No, na popisu se nalaze i iznenađenja iz Europe. Renault i Dacia, proizvođači koji nisu odmah povezani s dugovječnošću, donose modele poput Megana, Logana i Sandera, svi s motorom K4M 16V. Ovaj motor od 1.6 litara poznat je po jednostavnoj konstrukciji i niskim troškovima održavanja. Preporuka stručnjaka je redovita zamjena zupčastog kaiša na svakih 60.000 kilometara, što omogućava dugoročno pouzdano funkcioniranje. Antufjev je izjavio da su ovi automobili dokaz da jednostavniji dizajn i kvalitetna izrada mogu nadmašiti moderne tehnologije kada je riječ o dugovječnosti. "Ako se pravilno održavaju, mogu preći i više od 400.000 kilometara bez ozbiljnih kvarova", istaknuo je.

Podaci upućuju na to da složenost modernih vozila često ne ide u korist dugovječnosti. Stariji modeli, koji su jednostavniji za održavanje i popravak, imaju prednost u odnosu na nove automobile, koji su pretrpani tehnologijama koje povećavaju rizik od kvarova. Stručnjaci se slažu da su ovi modeli, s jednostavnijom konstrukcijom, siguran odabir za sve koji traže pouzdan i dugotrajan polovni automobil.

