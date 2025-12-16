Stručnjak otkrio: "Ovih devet automobila najmanje se kvare"

No, na popisu se nalaze i iznenađenja iz Europe. Renault i Dacia, proizvođači koji nisu odmah povezani s dugovječnošću, donose modele poput Megana, Logana i Sandera, svi s motorom K4M 16V. Ovaj motor od 1.6 litara poznat je po jednostavnoj konstrukciji i niskim troškovima održavanja. Preporuka stručnjaka je redovita zamjena zupčastog kaiša na svakih 60.000 kilometara, što omogućava dugoročno pouzdano funkcioniranje. Antufjev je izjavio da su ovi automobili dokaz da jednostavniji dizajn i kvalitetna izrada mogu nadmašiti moderne tehnologije kada je riječ o dugovječnosti. "Ako se pravilno održavaju, mogu preći i više od 400.000 kilometara bez ozbiljnih kvarova", istaknuo je.