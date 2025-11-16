Papa će u Vatikanu ručati s beskućnicima i izbjeglicama, pozvao čelnike da pruže ruku siromašnima

Papa Lav XIV. osudio je u nedjelju siromaštvo u svijetu, pozvavši svjetske čelnike i katolike da ispruže ruku marginaliziranima, u povodu Jubileja siromaha.
Socijalna pravda fokus Papinog pontifikata
Socijalna pravda središnja je tema pontifikata pape Lava.
Papa je na misi u bazilici sv. Petra rekao da je Crkva "i dalje obilježena starim i novim siromaštvima", ali da se nada da će biti "majka siromasima, mjesto prihvaćanja i pravde".
Ove nedjelje obilježava se Jubilej siromaha, jedan od mnogih događaja tog tipa organiziranih tijekom svete godine, koji privlače hodočasnike iz cijelog svijeta. Podudara se sa Svjetskim danom siromaha, godišnjom proslavom koju je uveo pokojni papa Franjo 2017.
Nakon mise, Papa će u Vatikanu ručati s beskućnicima, izbjeglicama i hendikepiranima, a u Rimu će se održati drugi događaji koji imaju za cilj pomoći siromašnima.
"Pozivam, dakle, šefove država i svjetske dužnosnike da poslušaju krik najsiromašnijih", rekao je papa.
"Ne može biti mira bez pravde, a siromasi nas na to podsjećaju na razne načine, svojim migracijama i svojim krikom, koji je često zatomljen mitom o blagostanju i napretku koji ne vode računa o svakome i zaboravljaju čak i mnoga stvorenja, prepuštajući ih njihovoj sudbini", dodao je.
Osim materijalnog siromaštva, Papa je spomenuo "mnogobrojne moralne i duhovne situacije", koje dovode do samoće. Pozvao je vjernike da budu "pažljivi prema drugima... postajući svjedocima Božje blagosti".
