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AVION AIR FRANCEA

Papa Lav će kroz Francusku letjeti s pilotkinjom

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Hina
|
24. ruj. 2026. 12:47
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reuters
Remo Casilli/REUTERS

Aviokompanija Air France za papine letove unutar zemlje odabrala je kapetanicu Clemence Coussonneau, prenosi agencija France Presse, dodajući da je pilotska kabina te tvrtke do 1974. bila rezervirana isključivo za muškarce.

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Francuska nacionalna aviokompanija imenovala je pilotkinju za letove Airbusom A321 na relaciji između zračne luke Pariz-Orly i Lourdesa u subotu, a potom i između tog marijanskog svetišta i zračne luke Metz-Nancy-Lorraine u ponedjeljak.

Papa Lav XIV. boravit će u Francuskoj od petka do ponedjeljka, u sklopu posjeta koji uključuje Pariz, Lourdes i Metz.

„Na mom rasporedu to se pojavilo sredinom srpnja”, rekla je Coussonneau za France Presse iz sjedišta Air Francea u zračnoj luci Roissy-Charles de Gaulle. Prema njezinim riječima, „to je bila puka slučajnost”.

Pilotkinja leti već 35 godina

Coussonneau, unuka komercijalnog pilota, zaljubljena je u zrakoplovstvo od malih nogu.

„Počela sam s 15 godina u aeroklubu. Dakle, letim već 35 godina”, istaknula je.  Tijekom te duge karijere pilotkinja se kao žena na tom poslu počela osjećala sve manje usamljenom, piše France Presse.

„U Air Franceu ima pet tisuća pilota, a od toga je deset posto žena. To je bolje od svjetskog prosjeka koji iznosi pet posto”, rekla je. „Stvari polako napreduju. No sjećam se da nas je, kad sam počela raditi prije 21 godinu, bilo oko sedam posto”.

Prema podacima francuskog udruženja pilotkinja za 2022. godinu, Air France kotira vrlo dobro, zauzimajući peto mjesto u svijetu po udjelu žena pilota.

Listu predvodi Air Indija koji se 2024. pohvalio postotkom od 15 posto žena, kao i povremeno isključivo ženskim posadama, što uključuje i zemaljsko osoblje.

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