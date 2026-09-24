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"Prekrasno djetinjstvo"

Melania Trump: Odrasla sam u komunizmu, ništa mi nije nedostajalo

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 12:46
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US President Donald Trump and US first lady Melania Trump return to the White House after greeting Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews,
REUTERS/Evan Vucci

Prva dama SAD-a, Melania Trump, iznenadila je američku javnost pozitivnim komentarima o odrastanju u Jugoslaviji.

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„Odrasla sam u komunizmu, ništa mi nije nedostajalo... Mislim da sam imala vrlo lijepo djetinjstvo. Moji su mi roditelji pružili prekrasno djetinjstvo", kazala je Melania Trump gostujući u emisiji Fox Newsa.

"No postojale su određene stvari kojih ste morali biti svjesni. Morali ste paziti na ono što radite. Nije bilo toliko slobode koliko je danas ima ovdje, u Sjedinjenim Državama. Bila su to druga vremena; dok sam odrastala, nije bilo kao danas". dodala je.

Melania Trump rođena je u slovenskom Novom Mestu 1970. godine, a u SAD se preselila u devedesetima ne bi li unaprijedila svoju manekensku karijeru. Američka državljanka postala je 2006. godine.

Teme
djetinjstvo u komunizmu manekenska karijera melania trump ograničena sloboda slovenija
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