"Prekrasno djetinjstvo"
Melania Trump: Odrasla sam u komunizmu, ništa mi nije nedostajalo
Prva dama SAD-a, Melania Trump, iznenadila je američku javnost pozitivnim komentarima o odrastanju u Jugoslaviji.
Oglas
„Odrasla sam u komunizmu, ništa mi nije nedostajalo... Mislim da sam imala vrlo lijepo djetinjstvo. Moji su mi roditelji pružili prekrasno djetinjstvo", kazala je Melania Trump gostujući u emisiji Fox Newsa.
BRIAN KILMEADE: "Why is it that Eastern Europeans like yourself fully understand the gift of freedom and liberty better than Western Europeans, and sometimes better than Americans? What is it about how you grew up?"— FOX & Friends (@foxandfriends) September 23, 2026
FIRST LADY @MELANIATRUMP: "I grew up under the communism... I… pic.twitter.com/81UnRI1KmO
"No postojale su određene stvari kojih ste morali biti svjesni. Morali ste paziti na ono što radite. Nije bilo toliko slobode koliko je danas ima ovdje, u Sjedinjenim Državama. Bila su to druga vremena; dok sam odrastala, nije bilo kao danas". dodala je.
Melania Trump rođena je u slovenskom Novom Mestu 1970. godine, a u SAD se preselila u devedesetima ne bi li unaprijedila svoju manekensku karijeru. Američka državljanka postala je 2006. godine.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas