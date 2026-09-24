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ZAKONSKA REGULACIJA

Branitelji traže pravila za strane izvođače: Spominju Brenu, Bajagu i Ilića

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Hina
|
24. ruj. 2026. 13:13
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brena bajaga
Aleksandar Jovanovic Cile/ATAImages, Matija Habljak/PIXSELL

Udruga hrvatskih branitelja (UHB RH) pozvala je u četvrtak mjerodavne državne ustanove da uvedu jasne kriterije i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj.

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Ministre su pozvali da predlože Vladi donošenje propisa kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratnohuškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija te kleveću hrvatsku naciju i državu.

Poštovani ministri, vaše službe nemaju pojma kako su na mržnju i agresiju prema hrvatskoj naciji poticali Miroslav Ilić, Lepa Brena i Momčilo Bajagić-Bajaga ili idejni začetnik Memoranduma SANU Dejan Medaković, poručili su branitelji, podsjećajući na odobravanje nastupa i omogućavanje financijske zarade.

"Ne tražimo cenzuru, nego odgovornost"

Napominju kako "politički smušenjaci" ne vide problem u nastupu takvih umjetnika u Hrvatskoj. Poseban je problem na regionalnoj i lokalnoj razini gdje političari dovode, a često i financiraju nastupe takvih umjetnika, pišu branitelji.

"Ne tražimo cenzuru, nego odgovornost. Ne tražimo zabrane zbog nečijeg mišljenja. Tražimo da se prije angažmana zna kome se daje pozornica, novac i prostor u Hrvatskoj jer je bolje provjeriti prije nego se ispričavati poslije", dodali su.

Na uvođenje jasnih kriterija i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj, branitelji su pozvali nadležne državne institucije, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i organizatore javnih manifestacija.

Teme
bajaga branitelji lepa brena miroslav ilić strani umjetnici udruga hrvatskih branitelja

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