Grmoja nakon požara na Kukuljanovu traži nadzor Pripuzovih tvrtki: Prozvao Možemo i Plenkovića

"Netko će reći da DP sada to radi zbog političkih bodova jer su na dnu, ali mene ne zanimaju motivi. Kada bih ulazio u motive zašto se nešto predlaže u Hrvatskom saboru, vrlo vjerojatno ne bih ništa podržao, ali ovdje nisu bitni motivi, bitno je ono što je ispravno. Mi imamo jednu činjenicu da cijelo to razdoblje od 1945. i prije do 1990. nije istraženo na pravi način, da žrtve nisu valorizirane i to je ono što trebamo svakako mijenjati", rekao je.