Psihologinja upozorava na sve ozbiljnije probleme djece: "Nemamo slobodnog termina do kraja godine"

"Moram priznati da je nama u Poliklinici ovaj festival zaista donio pozitivnu energiju jer su svi koje smo pitali za suradnju odmah pristali. Primjerice, tu ste vi i druge medijske kuće koje su nas popratile, Valentina Inković, Damir Urban i Milica Urban, Ida Prester, Marko Kovač, Husar Tomčić, glazbena škola, Martin Kosovec i Tričak Duško. Nadam se da nisam nikoga zaboravila. Svi su oni primjer da u našem društvu nije baš sve tako crno, nego da postoje pozitivni pojedinci koji se trude pridonijeti i učiniti naše društvo boljim mjestom za djecu", zaključila je Crnković.