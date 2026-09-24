"Ružić je novi ministar, nadam se da će mu biti u interesu napraviti neku promjenu u odnosu na prethodnika, to je i sam na taj način artikulirao. Što se tiče ministra Čorića, on ima ranije iskustvo razgovora sa sindikatima, sjećamo se iz perioda kada je bio ministar rada. Nismo se tada s njim najbolje slagali, vučemo i neke masovne tužbe iz tog perioda i dan-danas. Međutim, razlika je u tome što su tada pregovori ipak imali neku strukturu, išli su u nekom smjeru, razumjeli smo se. Posljednje dvije godine nije ni toga bilo, pregovori su procesno bili vođeni izuzetno loše."