SIPA
Policajac u Sarajevu počinio samoubojstvo, osumnjičen za veze s organiziranim kriminalom
Policajac iz Sarajeva preminuo je u četvrtak nakon što je dan ranije pucao sebi u glavu kada je trebao biti priveden zbog sumnjivih veza s organiziranim kriminalom, potvrdili su iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).
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Muškarac inicijala M. B. koji je bio zaposlen u policijskoj upravi u Ilijašu pokušao je samoubojstvo u srijedu na radnom mjestu kad su pripadnici SIPA-e te lokalne policije stigli s nalogom za pretres njegova ureda i obiteljske kuće, u sklopu šire istrage povezane s djelovanjem organizirane kriminalne skupine čije je sjedište u Švedskoj.
Tijekom racije u policijskoj postaji zatražio je da ga se pusti do toaleta i tamo je pucao sebi u glavi. Nakon samoozljeđivanja prevezen je u Klinički centar u Sarajevu no liječnici mu uslijed težine ozljeda nisu uspjeli spasiti život.
Iz SIPA-e su naveli kako su u sklopu operacije pod kodnim nazivom "Thor" pronašli i oduzeli devet lovačkih pušaka, pet pištolja s oko 190 metaka te obimnu dokumentaciju povezanu s nabavkom i prodajom oružja.
"Pretrage su provedene zbog sumnje na organizirani kriminal u vezi s neovlaštenim prometom oružja i vojnom opremom te neovlaštenim prometom opojnih droga", stoji u priopćenju.
Preminuli policajac je, kako prenosi portal Istraga.ba, trebao biti uhićen u sklopu šire međunarodne policijske akcije koju provodi Europol, a u BiH koordinira državno tužiteljstvo. U središtu istrage navodno je organizirana skupina krijumčara koja operira iz Švedske a vodi je Majid Rawa zvani Fox, Kurd podrijetlom iz Iraka.
Njegovu je kriminalnu skupinu švedska policija povezala s nizom nasilnih incidenata i bombaških napada u toj zemlji u kojima su kao napadači često angažirani maloljetnici. Za Rawom je 2020. raspisana tjeralica a on je nakon toga pobjegao iz Švedske te ga je 2023. pronašla i privela policija u Iranu no nakon toga mu se gubi svaki trag.
Tragovi Rawine skupine koja nosi naziv Foxtrot u BiH su se pojavili još 2023. kada je u listopadu te godine u Sarajevu ubijen švedski državljanin Harris Österdahl. On je također bio osoba s kriminalnim dosjeom zbog trgovine drogom, a povezivalo ga se upravo s kriminalnom skupinom Foxtrot.
Prema tvrdnjama švedskih medija u toj je skupini došlo do raskola, Österdahl se priklonio jednoj od frakcija, a kada mu je zbog toga zaprijetila likvidacija pokušao se sakriti u BiH.
No tamo su ga pronašla trojica plaćenih ubojica poslana iz Švedske. Nakon ubojstva Österdahla sva su trojica uhićena dok su pokušavala pobjeći iz BiH. Priznali su krivnju, a zbog ubojstva su sva trojica osuđena na po deset godina zatvora. Nakon toga su deportirani u Švedsku gdje izdržavaju tu kaznu.
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