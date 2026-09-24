Policajac u Sarajevu počinio samoubojstvo, osumnjičen za veze s organiziranim kriminalom

Njegovu je kriminalnu skupinu švedska policija povezala s nizom nasilnih incidenata i bombaških napada u toj zemlji u kojima su kao napadači često angažirani maloljetnici. Za Rawom je 2020. raspisana tjeralica a on je nakon toga pobjegao iz Švedske te ga je 2023. pronašla i privela policija u Iranu no nakon toga mu se gubi svaki trag.