okus mu je božanstven
Desert od samo tri sastojka koji osvaja internet: Lako se priprema i nema pečenja
Ovaj desert osvaja internet, a razlog je vrlo jednostavan – lako se priprema, a okus mu je božanstven.
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Kada poželimo nešto slatko, kremasto i osvježavajuće, često nam se ne da paliti pećnicu i provoditi sate u kuhinji. Upravo je za takve trenutke idealan ledeni bijeli kolač koji se priprema od samo tri sastojka.
Recept je toliko jednostavan da ga može pripremiti gotovo svatko. Nema vaganja gomile sastojaka, kuhanja krema ni pripreme kompliciranih biskvita. Potrebni su vam samo keksi, zaslađeno kondenzirano mlijeko i svježe iscijeđeni limunov sok.
Najveći dio posla nakon toga odradit će hladnjak.
Tri sastojka za kremasti desert
Posebnost ovog kolača krije se u tome kako reagiraju kondenzirano mlijeko i limunov sok. Kada ih pomiješate, nastaje glatka i kremasta smjesa.
Između slojeva kreme slažu se keksi koji tijekom hlađenja omekšaju i povežu se s nadjevom. Nakon nekoliko sati dobit ćete desert koji se može lijepo rezati na kocke.
Rezultat je osvježavajući, kremast i taman dovoljno sladak, uz nježnu notu limuna.
Potrebni sastojci
- 250 g keksa
- 800 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka
- 180 ml svježe iscijeđenog limunovog soka
Priprema
Najprije u veću posudu ulijte kondenzirano mlijeko. Dodajte svježe iscijeđeni limunov sok i sve dobro izmiješajte mikserom.
Već nakon kratkog miješanja primijetit ćete da se smjesa zgušnjava i postaje kremasta.
U posudu ili kalup rasporedite prvi sloj kreme. Preko njega posložite sloj keksa pa postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke. Završite slojem kreme.
Kolač zatim stavite u hladnjak na najmanje tri do četiri sata. Bit će još bolji ako ga ostavite preko noći. Za to će vrijeme keksi omekšati, a krema se dovoljno stisnuti kako biste desert mogli lijepo rezati.
Ovako će kremasti desert izgledati još bolje
Ledeni bijeli kolač privlačan je već sam po sebi, ali uz nekoliko dodataka možete ga učiniti još posebnijim.
Po vrhu možete posuti izmrvljene kekse, dodati malo naribane limunove korice ili svježe listiće mente. Desert možete dodatno obogatiti naribanom bijelom čokoladom, malinama ili borovnicama.
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