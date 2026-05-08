Papa Lav slavi prvu godišnjicu na čelu Katoličke Crkve: "Kakav lijep dan, toliko blagoslova"
Papa Lav XIV. izjavio je da se osjeća "blagoslovljenim" dok je u petak slavio prvu godišnjicu na čelu Katoličke Crkve posjetom južnoj Italiji, nakon nekoliko tjedana obilježenih odmjeravanjem snaga s Washingtonom.
U povodu prve godišnjice svog izbora, 8. svibnja 2025, prvi američki papa posjetio je svetište u Pompejima koje je utemeljio bivši sotonistički svećenik.
"Kakav lijep dan, toliko blagoslova", rekao je Papa pred mnoštvom vjernika okupljenom u crkvi, među kojima je bilo oko 400 bolesnih i osoba s invaliditetom.
"Osjećam se posebno blagoslovljenim što mogu doći ovdje, u ovo svetište... na ovaj dan prve godišnjice", dodao je.
Lav XIV. stigao je helikopterom, pozdravljen povicima "Papa je stigao!" tisuća hodočasnika okupljenih na prostranom trgu u Pompejima.
"Znatiželjan sam vidjeti novog papu. Već sam ga vidio na televiziji. Nije kao Franjo, koji je kao član obitelji, kao da mi je brat ili otac. On propovijeda mir, ali smatram ga distanciranim od naroda. Ipak je on dobar papa", izjavio je u petak ujutro za AFP 68-godišnji Salvatore Sicca iz Napulja.
Odmjeren i diskretan stil Lava u suprotnosti je s onim spontanijim Franje, pokojnog argentinskog pape koji je preminuo 21. travnja prošle godine.
Posjet 70-godišnjeg Lava dolazi dan nakon audijencije američkog državnog tajnika Marca Rubia, namijenjene smirivanju tenzija nakon oštrih kritika koje je američki predsjednik Donald Trump uputio na račun Papinih antiratnih stajališta.
Među vjernicima u Pompejima, 52-godišnja Mariella Annunziata ocijenila je da je Papa na Trumpove riječi odgovorio "elegantno".
"Nije popustio pred provokacijom", rekla je, dodajući da se čini kako Papa "ima vrlo međunarodnu viziju".
Papa Lav obišao je trg u Pompejima u svom papamobilu, pod pogledima ljudi koji su se naginjali kroz prozore ili okupljali na balkonima kako bi ga uočili.
Zatim se uputio u svetište Gospe od Ružarija, smješteno blizu ruševina tog drevnog rimskog grada uništenog vulkanskom erupcijom.
Tijekom mise na otvorenom, ponovio je svoju poruku protiv rata izjavivši: "Ne možemo se pomiriti s prizorima smrti koje svakodnevno gledamo u vijestima".
Također se molio da Bog "prosvijetli sve one koji preuzimaju posebne odgovornosti u vladanju" te za "obnovljenu predanost" okončanju svih ratova.
Lav XIV. spomenuo je ovo svetište u svom prvom govoru održanom s balkona bazilike svetog Petra u Vatikanu.
Ono čuva posmrtne ostatke Bartola Longa, sveca iz 19. stoljeća koji je ponovno pronašao katoličku vjeru nakon što je bio sotonistički svećenik.
Svetište je također blisko povezano s Lavom XIII., papom iz 19. stoljeća koji je inspirirao sadašnjeg poglavara svojom obranom radnika, a koji ga je 1901. proglasio papinskom bazilikom.
Njegov utemeljitelj, Bartolo Longo, kojeg je beatificirao papa Ivan Pavao II. 1980. godine, a kanonizirao, odnosno proglasio svecem, Lav XIV. u listopadu 2025. godine.
Papino jednodnevno putovanje prvi je od nekoliko kratkih pastoralnih posjeta planiranih za ovo ljeto u Italiji, a dolazi dva tjedna nakon turneje po četiri afričke zemlje.
Kasnije tijekom petka, Papa će otputovati u Napulj, užurbanu metropolu južne Italije, gdje će častiti relikvije svetog Januarija, zaštitnika grada, te pozdraviti mnoštvo na Trgu Piazza del Plebiscito.
