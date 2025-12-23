Oglas

"Možda će nas poslušati"

Papa Lav XIV. traži jednodnevno primirje za Božić u cijelom svijetu

author
Hina
|
23. pro. 2025. 22:44
papa lav xiv, AFP, 9.5.2025.
Tiziana FABI / AFP

Papa Lav XIV. pozvao je u utorak navečer na jednodnevno božićno primirje diljem svijeta, ne spominjući nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje".

Oglas

"Ponavljam ovaj zahtjev svim ljudima dobre volje da na ovaj blagdan rođenja Spasitelja poštuju barem jedan dan mira", rekao je papa Lav dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu, blizu Rima, prije povratka u Vatikan.

"Možda će nas poslušati i bit će 24 sata mira u cijelom svijetu", dodao je američki Papa.

"Ono što me posebno žalosti jest činjenica da je Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje", primijetio je.

Lav XIV. će u srijedu navečer proslaviti svoju prvu božićnu misu otkako je izabran za Papu prije nego što u četvrtak u podne održi tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), u kojem papa tradicionalno daje pregled sukoba u svijetu.

Teme
Božić Papa Lav XIV. Rat u Ukrajini poziv na mir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ