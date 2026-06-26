Papa okuplja kardinale iz cijelog svijeta da rasprave važno pitanje. Trumpu se vjerojatno neće svidjeti odgovor

No, umjesto da samo bude "oprezan" s višestoljetnim naukom o pravednom ratu – koji potječe još od svetog Augustina u 5. stoljeću i svetog Tome Akvinskog u 13. stoljeću – Lav smatra da bi Crkva trebala preispitati vrijedi li taj tradicionalni okvir još uvijek u doba dronova, kibernetičkog ratovanja i nuklearnog oružja.