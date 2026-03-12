Oglas

Piloti opet u štrajku, otkazano 300 letova dnevno

Hina
12. ožu. 2026. 10:36
A board displays information on cancelled flights, as German air carrier Lufthansa's pilots go on a two-day strike
Dvodnevni štrajk pilota njemačke zrakoplovne tvrtke Lufthanse počeo je u četvrtak, a očekuje se da će otkazivanje letova najviše pogoditi glavna čvorišta Lufthanse u Munchenu i Frankfurtu.

Međutim, Lufthansa je objavila da će se najmanje polovica planiranih letova obavljati tijekom oba dana štrajka. Na dugim rutama očekuje se polijetanje do 60 posto letova.

Sindikat pilota Vereinigung Cockpit rekao je da će štrajk biti manjeg opsega od prvog vala štrajka prije mjesec dana.

Čelnik sindikata Andreas Pinheiro rekao je da očekuje oko 300 otkazanih letova u danu, što bi, kako je rekao, bilo dovoljno za postizanje željenog učinka.

Lufthansa je izjavila da je tijekom prvog vala štrajkova 12. veljače, u kojem je sudjelovao i sindikat kabinskog osoblja UFO, otkazano oko 800 letova.

Zrakoplovna tvrtka osudila je štrajk kao nepotrebnu eskalaciju, posebno u vrijeme pojačane geopolitičke neizvjesnosti zbog rata u Iranu, koji utječe na putnike diljem svijeta.

Letovi za Bliski istok izuzeti su iz štrajka.

Sindikat je pozvao više od 5000 pilota Lufthanse, Lufthanse Carga i Lufthanse Citylinea da se pridruže 48-satnom štrajku.

Zrakoplovna tvrtka i sindikat i dalje su ostaju podijeljeni oko povećanja plaća u regionalnoj podružnici CityLine i oko većih mirovina za pilote Lufthanse Carga i glavne zrakoplovne tvrtke Lufthansa.

