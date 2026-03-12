13. dan sukoba
FOTO, VIDEO / Američki vojnici u velikoj opasnosti, Iran je svima u regiji dao jasne naputke: "Nađite ih"
Trinaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Najmanje jedna osoba ubijena je u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu, priopćile su iračke vlasti u četvrtak rano ujutro, dok su Saudijska Arabija i Kuvajt objavili da su oborili dronove na svom teritoriju.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.
REUTERS/Mohammed Aty TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Stringer
Media Office of Iraqi Ports/Handout via REUTERS
Beirut, Lebanon
Bahrain Information Ministry/Handout via REUTERS
78 Objava
22:44
prije 15 min.
IRGC poziva na suradnju
Obavještajna služba Iranske revolucionarne garde (IRGC) pozvala je građane diljem regije da pronađu 11.000 američkih vojnika koji navodno borave u hotelima i privatnom smještaju, objavila je agencija Tasnim.
U pozivu se tvrdi da Sjedinjene Države žele "iskoristiti našu arapsku braću kao živi štit".
"Prisiljeni smo identificirati i ciljati Amerikance. Stoga je bolje da ih ne smještate u hotelima i da se držite podalje od njihovih lokacija", navodi se u poruci.
"Vaša je islamska dužnost točno prijaviti mjesta na kojima se američki teroristi skrivaju i poslati nam te informacije putem Telegrama", dodaje se.
22:09
prije 50 min.
Što će se dogoditi ako Iran zatvori globalni naftni koridor?
Navodi se da je nekoliko brodova bilo napadnuto u Hormuškom tjesnacu, najprometnijem svjetskom pomorskom prolazu za prijevoz nafte. Više OVDJE.
21:47
prije 1h
Netanyahu prijeti iranskom vođi
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je neizravno zaprijetio novom iranskom vrhovnom vođi, pokušavajući iskoristiti svoju prvu konferenciju za novinare od početka rata kako bi obranio zajednički vojni napad sa SAD-om protiv Irana.
Netanyahu je rekao da Iran "više nije isti" nakon gotovo dva tjedna američko-izraelskog zračnog bombardiranja te nakon što je Revolucionarna garda, zajedno s paravojnim snagama Basidž, pretrpjela ozbiljne udarce.
Zavjetovao se da će nastaviti napadati libanonski Hezbolah nakon što je ta skupina, koju podržava Iran, otvorila vatru na Izrael kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.
Na pitanje koje bi mjere Izrael mogao poduzeti protiv novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hameneija i šefa Hezbolaha Naima Kasema, Netanyahu nije dao precizan odgovor.
"Ne bih izdavao police životnog osiguranja ni za jednog od vođa terorističkih organizacija. Ne namjeravam ovdje dati točnu informaciju o tome što planiramo ili što ćemo učiniti", rekao je.
Izraelski premijer rekao je da Iran i Hezbolah više ne predstavljaju iste prijetnje kao nekada.
Dodao je da s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovara svakodnevno te da su njihovi razgovori slobodni i otvoreni.
21:12
prije 1h
Iransko Nacionalno vijeće otpora traži prijelaznu ulogu
Iransko Nacionalno vijeće otpora (NCRI), organizacija Iranaca u egzilu, objavilo je da želi uspostaviti privremenu vladu ako vladari zemlje u Teheranu budu svrgnuti.
Ova vlada bi se temeljila na planu od deset točaka koji je sastavila njezina čelnica Maryam Rajavi, objavio je NCRI u svom sjedištu u Parizu.
20:34
prije 2h
Valovi dronova i projektila ciljaju zemlje Arapskog zaljeva
Evo što zasad znamo o nizu napada u nekoliko zemalja Zaljeva u posljednjih nekoliko sati:
- U uzastopnim priopćenjima, Ministarstvo obrane Saudijske Arabije navelo je da je presrelo dron koji je letio prema naftnom polju Shaybah; balistički projektil i tri drona lansirana prema istočnoj regiji zemlje; te je izdalo upozorenje za pokrajinu Al-Kharj, jugoistočno od Rijada.
- Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina priopćilo je da su aktivirane sirene za uzbunu te je pozvalo građane da potraže zaklon.
- Kuvajtska vojska objavila je da se bori s valom nadolazećih projektila i dronova, javlja Al Jazeera.
- Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da su njihove snage danas “reagirale” na 10 balističkih projektila i 26 dronova koji su dolazili iz Irana.
- Ministarstvo obrane Katara priopćilo je da je danas presrelo dva balistička projektila, jedan krstareći projektil i nekoliko dronova lansiranih iz Irana.
20:28
prije 2h
Američki ministar: Mornarica će pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac
Američka mornarica pratit će tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac, rekao je američki ministar financija za Sky News.
Scott Bessent je rekao: „Vjerujem da će, čim to bude vojno moguće, američka mornarica – možda i uz međunarodnu koaliciju – pratiti brodove kroz tjesnac.“
„Zapravo, tankeri već sada prolaze. Iranski tankeri, a mislim i neki tankeri pod kineskom zastavom su prošli. Tako znamo da tjesnac nije miniran“, dodao je.
Bessentove izjave dolaze nakon što su stalni iranski napadi na brodski promet i energetsku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu ponovno podigli cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu.
Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei izjavio je da će Hormuški tjesnac ostati zatvoren u svojoj prvoj izjavi otkako je izabran na tu dužnost.
20:18
prije 2h
Dim prekrio ulice Bejruta
Pristižu fotografije velikih oblaka gustog, tamnog dima koji se nadvijaju nad središnjim i južnim predgrađima libanonske prijestolnice Bejruta.
Južni dijelovi grada poznati su kao uporište Hezbollaha, militantne skupine koju podržava Iran.
Jedan od napada pogodio je dvije zgrade u samom središtu Bejruta, u blizini sjedišta libanonske vlade, javlja Sky News.
Izraelske obrambene snage ranije večeras objavile su da su pokrenule novi široki val napada usmjeren na infrastrukturu te skupine u južnom Libanonu.
20:12
prije 2h
Izrael pokrenuo "opsežan“ val napada na Teheran
Izraelska vojska objavila je da je pokrenula „opsežan val“ zračnih napada diljem iranske prijestolnice.
19:59
prije 3h
Iran o rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a: "Potpuno nezakonita”
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei osudio je rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Iranu kao „potpuno nezakonitu”, javlja Al Jazeera.
U objavi na platformi X Baghaei je rekao da rezolucija usvojena u srijedu – koja osuđuje iranske napade na zaljevske zemlje i Jordan – „iskrivljuje temeljna načela” Povelje UN-a i međunarodnog prava.
Optužio je sponzore rezolucije da ignoriraju činjenicu da se „Iran brani od ničim izazvane agresije dvaju nasilničkih režima”.
„Nijedna država ne bi trebala pružati nikakvu pomoć nezakonitom ratu SAD-a i Izraela protiv Irana”, rekao je, dodajući da Teheran „nema namjeru kršiti suverenitet ili teritorijalni integritet svojih susjeda te je pokazao maksimalnu suzdržanost”.
19:57
prije 3h
Pentagon objavio koliko je koštao prvi tjedan rata s Iranom
Sjedinjene Države prošlog su tjedna potrošile oko 11 milijardi dolara na rat s Iranom, rekao je u četvrtak dužnosnik Pentagona, iznoseći prvu javnu procjenu troškova sukoba — procjenu za koju neki demokratski zastupnici tvrde da je zapravo mnogo veća.
Više čitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare