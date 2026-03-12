FOTO, VIDEO / Američki vojnici u velikoj opasnosti, Iran je svima u regiji dao jasne naputke: "Nađite ih"

Obavještajna služba Iranske revolucionarne garde (IRGC) pozvala je građane diljem regije da pronađu 11.000 američkih vojnika koji navodno borave u hotelima i privatnom smještaju, objavila je agencija Tasnim.

U pozivu se tvrdi da Sjedinjene Države žele "iskoristiti našu arapsku braću kao živi štit".

"Prisiljeni smo identificirati i ciljati Amerikance. Stoga je bolje da ih ne smještate u hotelima i da se držite podalje od njihovih lokacija", navodi se u poruci.

"Vaša je islamska dužnost točno prijaviti mjesta na kojima se američki teroristi skrivaju i poslati nam te informacije putem Telegrama", dodaje se.