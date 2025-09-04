Plenković i Jandroković izrazili sućut Portugalu nakon nesreće uspinjače

Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u četvrtak su izrazili sućut portugalskim kolegama i narodu u povodu tragične nesreće uspinjače u Lisabonu u kojoj je živote izgubilo najmanje 17 osoba, a ozlijeđena je 21.
"Poštovani predsjedniče Vlade Montenegro, s nevjericom i tugom sam primio vijest o strašnoj nesreći uspinjače Glorije u Lisabonu, u kojoj je živote izgubilo najmanje 15 ljudi, a dvadesetak ih je ranjeno. Naše misli i molitve su uz žrtve ovog tragičnog događaja", napisao je Plenković na društvenoj platformi X, obraćajući se portugalskom premijeru Luisu Montenegru.
"U ime hrvatskog naroda, Vlade i svoje osobno izražavam duboku sućut obiteljima stradalih, portugalskom narodu i Vama, a svim ozlijeđenima želim brz i uspješan oporavak", dodao je.
Dear Prime Minister @LMontenegro_PT,— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 4, 2025
It is with great sadness and disbelief I have received news about terrible accident of the Gloria funicular in Lisbon, where at least 15 people lost their lives and about twenty were injured. Our thoughts and prayers are with the victims of…
Zastave su spuštene na pola koplja u Lisabonu u četvrtak nakon što je najmanje 17 ljudi poginulo u nesreći uspinjače, popularne među turistima, a preostale dvije linije su zatvorene dok portugalske vlasti istražuju uzrok nesreće.
Dvadeset i jedna osoba je ozlijeđena, uključujući najmanje 11 stranaca, među kojima po dvoje iz Njemačke i Španjolske i po jedan iz Francuske, Italije, Švicarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske Republike, rekla je šefica gradske civilne zaštite portugalske prijestolnice Margarida Castro, dodajući da će nacionalnosti poginulih biti objavljene kasnije, prenosi AFP.
Predsjednik Hrvatskog sabora je u četvrtak također uputio sućut svom portugalskom kolegi Joseu Pedru Aguiar-Brancu, rekavši da je vijest o nesreći primio "s iznimnom tugom i nevjericom", objavio je njegov ured u priopćenju.
"U ovom uistinu teškom trenutku za cijeli Portugal, u ime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile svoje voljene. Naše misli i molitve su s njima, kao i sa svim ranjenima u tom tragičnom događaju, kojima želimo brz oporavak i što skoriji povratak u krug njihovih najmilijih", poručio je Jandroković.
