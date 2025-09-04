Plenković i Jandroković izrazili sućut Portugalu nakon nesreće uspinjače

"U ovom uistinu teškom trenutku za cijeli Portugal, u ime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile svoje voljene. Naše misli i molitve su s njima, kao i sa svim ranjenima u tom tragičnom događaju, kojima želimo brz oporavak i što skoriji povratak u krug njihovih najmilijih", poručio je Jandroković.