Nesreća uspinjače u Lisabonu

Plenković i Jandroković izrazili sućut Portugalu nakon nesreće uspinjače

Hina
04. ruj. 2025. 13:52
Lisabon
Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u četvrtak su izrazili sućut portugalskim kolegama i narodu u povodu tragične nesreće uspinjače u Lisabonu u kojoj je živote izgubilo najmanje 17 osoba, a ozlijeđena je 21.

"Poštovani predsjedniče Vlade Montenegro, s nevjericom i tugom sam primio vijest o strašnoj nesreći uspinjače Glorije u Lisabonu, u kojoj je živote izgubilo najmanje 15 ljudi, a dvadesetak ih je ranjeno. Naše misli i molitve su uz žrtve ovog tragičnog događaja", napisao je Plenković na društvenoj platformi X, obraćajući se portugalskom premijeru Luisu Montenegru.

"U ime hrvatskog naroda, Vlade i svoje osobno izražavam duboku sućut obiteljima stradalih, portugalskom narodu i Vama, a svim ozlijeđenima želim brz i uspješan oporavak", dodao je.

Zastave su spuštene na pola koplja u Lisabonu u četvrtak nakon što je najmanje 17 ljudi poginulo u nesreći uspinjače, popularne među turistima, a preostale dvije linije su zatvorene dok portugalske vlasti istražuju uzrok nesreće.

Dvadeset i jedna osoba je ozlijeđena, uključujući najmanje 11 stranaca, među kojima po dvoje iz Njemačke i Španjolske i po jedan iz Francuske, Italije, Švicarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske Republike, rekla je šefica gradske civilne zaštite portugalske prijestolnice Margarida Castro, dodajući da će nacionalnosti poginulih biti objavljene kasnije, prenosi AFP.

Predsjednik Hrvatskog sabora je u četvrtak također uputio sućut svom portugalskom kolegi Joseu Pedru Aguiar-Brancu, rekavši da je vijest o nesreći primio "s iznimnom tugom i nevjericom", objavio je njegov ured u priopćenju.

"U ovom uistinu teškom trenutku za cijeli Portugal, u ime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile svoje voljene. Naše misli i molitve su s njima, kao i sa svim ranjenima u tom tragičnom događaju, kojima želimo brz oporavak i što skoriji povratak u krug njihovih najmilijih", poručio je Jandroković.

