među njima i strani državljani

VIDEO / Tragedija u Lisabonu, najmanje 15 mrtvih: Iskliznula poznata uspinjača

author
N1 Info
|
03. ruj. 2025. 22:20
Tragedija u Lisabonu: Najmanje 15 mrtvih u nesreći Glória uspinjače
REUTERS/Pedro Rocha TPX IMAGES OF THE DAY

Najmanje 15 osoba poginulo je, a 18 ozlijeđeno u teškoj nesreći Glória uspinjače u središtu Lisabona. Među žrtvama su i strani državljani, a uzrok nesreće zasad nije poznat.

Najmanje 15 mrtvih u nesreći Glória uspinjače u Lisabonu


Lokalne vlasti potvrdile su da je poginulo najmanje 15 osoba nakon što je poznata Glória uspinjača iskliznula iz tračnica i srušila se.


Hitne službe navode da je ozlijeđeno 18 ljudi, od čega petero teže, a među lakše ozlijeđenima je i jedno dijete. Ranije su neki putnici bili zarobljeni, no svi su u međuvremenu spašeni. Uzrok nesreće zasad nije poznat, piše BBC.

Strani državljani među poginulima


Hitne službe potvrdile su da među žrtvama ima i stranih državljana, iako točne nacionalnosti još nisu objavljene. Također, među poginulima su i portugalski državljani.

Predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa U priopćenju izražava "duboko žaljenje" zbog pogibija i teških ozljeda te upućuje sućut obiteljima žrtava.

Dodao je da očekuje brzo razjašnjenje okolnosti nesreće, dok gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas naglašava kako je sada ključno pružiti podršku obiteljima, ozlijeđenima i ekipama koje rade na terenu.

gloria lisabon nesreća u portugalu portugal uspinjača

