VIDEO / Tragedija u Lisabonu, najmanje 15 mrtvih: Iskliznula poznata uspinjača

Najmanje 15 osoba poginulo je, a 18 ozlijeđeno u teškoj nesreći Glória uspinjače u središtu Lisabona. Među žrtvama su i strani državljani, a uzrok nesreće zasad nije poznat.
Lokalne vlasti potvrdile su da je poginulo najmanje 15 osoba nakon što je poznata Glória uspinjača iskliznula iz tračnica i srušila se.
Descarrilamento Elevador da Gloria #Lisboa 🚨— José Pereira (@JosePereira_ME) September 3, 2025
62 operacionais no local, apoiados por 22 meios terrestres (em atualização)
- INEM / BV
- RSB Lisboa
- PSP e PM
- Desconhecido numero total de feridos / Pelo menos 7 graves
- Pelo menos 11 fatalidades #Acidente #elevadorgloria pic.twitter.com/sLluOEoR2y
Hitne službe navode da je ozlijeđeno 18 ljudi, od čega petero teže, a među lakše ozlijeđenima je i jedno dijete. Ranije su neki putnici bili zarobljeni, no svi su u međuvremenu spašeni. Uzrok nesreće zasad nije poznat, piše BBC.
Strani državljani među poginulima
Hitne službe potvrdile su da među žrtvama ima i stranih državljana, iako točne nacionalnosti još nisu objavljene. Također, među poginulima su i portugalski državljani.
Predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa U priopćenju izražava "duboko žaljenje" zbog pogibija i teških ozljeda te upućuje sućut obiteljima žrtava.
Dodao je da očekuje brzo razjašnjenje okolnosti nesreće, dok gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas naglašava kako je sada ključno pružiti podršku obiteljima, ozlijeđenima i ekipama koje rade na terenu.
