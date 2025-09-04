EU strogo zabranjuje preko 40 biljnih vrsta: Sadite ih na vlastitu odgovornost

Europska unija sastavila je popis od više od 40 biljnih vrsta koje se više ne smiju saditi niti držati u vrtovima, dvorištima ili plastenicima. Riječ je o tzv. invazivnim, stranopodrijetnim vrstama koje ugrožavaju domaće ekosustave i potiskuju autohtone biljke i životinje.
Mnogi hobistički vrtlari vole unijeti egzotične ukrase u svoj okoliš, no važno je znati da nisu sve vrste dopuštene – neke od njih sada su strogo zabranjene na razini cijele EU.
Što kaže zakon?
Već od 2015. na snazi je EU uredba o „sprječavanju i upravljanju unošenjem i širenjem invazivnih, stranih vrsta“. U njoj se nalaze popisi biljaka i životinja koje građani ne smiju unositi, držati, uzgajati, razmjenjivati, prevoziti ili puštati u prirodu.
U novom ažuriranju popisa za 2025. godinu našlo se preko 40 biljnih vrsta, od kojih je 19 još uvijek nije samoniklo prisutno u Njemačkoj i drugim članicama, dok je 22 već zabilježeno u divljini i širi se, prenosi Fenix Magazin.
Primjeri zabranjenih biljaka:
- Cortaderia jubata – andska pampas trava (nije svaka pampas trava zabranjena, samo ova vrsta)
- Pueraria montana var. lobata (Kudzu) – izrazito invazivna penjačica iz Azije
- Gunnera tinctoria – čileanski divovski rabarbar
- Heracleum mantegazzianum – divovski svinjski korov (poznat po opasnim opeklinama na koži)
- Impatiens glandulifera – himalajska nedirljiva (poznata i kao žljezdasti nedirak)
- Eichhornia crassipes – vodeni zumbul
- Ailanthus altissima – božikovac ili „drvo bogova“
Cijeli službeni popis s latinskim nazivima i fotografijama može se preuzeti u obliku PDF dokumenta na stranicama EU.
Važno za vrtlare: znanstveni nazivi!
Mora se naglasiti da nije svaka sorta jedne biljke zabranjena. Primjerice, kod pampas trave zabrana se odnosi isključivo na Cortaderia jubata, dok se druge vrste i dalje smiju uzgajati. Zato je ključno uvijek gledati znanstveni naziv, a ne samo uobičajeni ili trgovački naziv biljke.
Kazne i uklanjanje
Ako se u vašem vrtu pronađe zabranjena biljka, male su šanse da odmah dobijete kaznu. No vlasti mogu naložiti njezino uklanjanje – a troškove ćete snositi sami, bez povrata.
Mnogi vrtlari još uvijek imaju takve vrste kao stare nasade, jer se popis od 2015. stalno širi i nadopunjava.
Kako postupiti?
Pregledajte svoj vrt i usporedite biljke s EU listom (preporučeno preuzeti službeni PDF).
Ako pronađete zabranjenu vrstu, pripremite se na njezino uklanjanje.
Ne nasjedajte na online ponude – i dalje se može naći sjeme ili sadnice preko interneta, iako su zabranjene.
Obratite pažnju na nacionalne liste – osim EU popisa, pojedine članice imaju i dodatne zabrane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
