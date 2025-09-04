Oglas

Vrt pod nadzorom

EU strogo zabranjuje preko 40 biljnih vrsta: Sadite ih na vlastitu odgovornost

N1 Info
04. ruj. 2025. 07:47
Vrt
Pexels/Ilustracija

Europska unija sastavila je popis od više od 40 biljnih vrsta koje se više ne smiju saditi niti držati u vrtovima, dvorištima ili plastenicima. Riječ je o tzv. invazivnim, stranopodrijetnim vrstama koje ugrožavaju domaće ekosustave i potiskuju autohtone biljke i životinje.

Mnogi hobistički vrtlari vole unijeti egzotične ukrase u svoj okoliš, no važno je znati da nisu sve vrste dopuštene – neke od njih sada su strogo zabranjene na razini cijele EU.

Što kaže zakon?

Već od 2015. na snazi je EU uredba o „sprječavanju i upravljanju unošenjem i širenjem invazivnih, stranih vrsta“. U njoj se nalaze popisi biljaka i životinja koje građani ne smiju unositi, držati, uzgajati, razmjenjivati, prevoziti ili puštati u prirodu.

U novom ažuriranju popisa za 2025. godinu našlo se preko 40 biljnih vrsta, od kojih je 19 još uvijek nije samoniklo prisutno u Njemačkoj i drugim članicama, dok je 22 već zabilježeno u divljini i širi se, prenosi Fenix Magazin.

Primjeri zabranjenih biljaka:

  • Cortaderia jubata – andska pampas trava (nije svaka pampas trava zabranjena, samo ova vrsta)
  • Pueraria montana var. lobata (Kudzu) – izrazito invazivna penjačica iz Azije
  • Gunnera tinctoria – čileanski divovski rabarbar
  • Heracleum mantegazzianum – divovski svinjski korov (poznat po opasnim opeklinama na koži)
  • Impatiens glandulifera – himalajska nedirljiva (poznata i kao žljezdasti nedirak)
  • Eichhornia crassipes – vodeni zumbul
  • Ailanthus altissima – božikovac ili „drvo bogova“

Cijeli službeni popis s latinskim nazivima i fotografijama može se preuzeti u obliku PDF dokumenta na stranicama EU.

Važno za vrtlare: znanstveni nazivi!

Mora se naglasiti da nije svaka sorta jedne biljke zabranjena. Primjerice, kod pampas trave zabrana se odnosi isključivo na Cortaderia jubata, dok se druge vrste i dalje smiju uzgajati. Zato je ključno uvijek gledati znanstveni naziv, a ne samo uobičajeni ili trgovački naziv biljke.

Kazne i uklanjanje

Ako se u vašem vrtu pronađe zabranjena biljka, male su šanse da odmah dobijete kaznu. No vlasti mogu naložiti njezino uklanjanje – a troškove ćete snositi sami, bez povrata.

Mnogi vrtlari još uvijek imaju takve vrste kao stare nasade, jer se popis od 2015. stalno širi i nadopunjava.

Kako postupiti?

Pregledajte svoj vrt i usporedite biljke s EU listom (preporučeno preuzeti službeni PDF).

Ako pronađete zabranjenu vrstu, pripremite se na njezino uklanjanje.

Ne nasjedajte na online ponude – i dalje se može naći sjeme ili sadnice preko interneta, iako su zabranjene.

Obratite pažnju na nacionalne liste – osim EU popisa, pojedine članice imaju i dodatne zabrane.

Teme
Europska unija cvijeće vrt

