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Indija

Pobjeda 'žohara': Ministar podnio ostavku nakon masovnih prosvjeda mladih

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Hina
|
25. srp. 2026. 15:40
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Supporters of India's Cockroach Janta Party (CJP) celebrate after India's Education Minister Dharmendra Pradhan resigned following days of protests over National Eligibility cum Entrance Test (NEET) examination paper leaks
REUTERS/Anushree Fadnavis

Indijski ministar obrazovanja Dharmendra Pradhan popustio je u subotu pred javnim pritiskom studentskog "pokreta žohara" i dao ostavku.

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"Imam veliko poštovanje prema legitimnim očekivanjima mladih ove zemlje", napisao je Dharmendra Pradhan na društvenoj mreži X. Dodao je da je podnio ostavku premijeru Narendi Modiju.

Taj je potez bio ključan zahtjev Stranke žohara (CJP) i njezinih mladih pristaša koji smatraju da ministar treba preuzeti političku odgovornost za skandal koji uključuje curenje dokumenata s prijemnog ispita na fakultet.

Na nedavnim prosvjedima u indijskoj prijestolnici New Delhiju došlo je do nasilnih sukoba između pristaša CJP-a i policije. Mnogo je ljudi ozlijeđeno.

CJP je osnovan u svibnju nakon što je vrhovni sudac nazvao nezaposlene mlade žoharima.

Opisuje se kao "satirički politički pokret" i svoje aktivnosti organizira uglavnom putem interneta.

Promatrači kažu da se prosvjedni pokret pretvorio u veliki izazov za vladu, koja je ponudila razgovore s njegovim predstavnicima.

Mladi prosvjednici dogovorili su okončanje demonstracija što je novinarima potvrdio glasnogovornik pokreta "žohara" nakon razgovora s vladom u subotu.

Mladi su tražili i financijsku odštetu i odgovornost za živote mladih koji su počinili samoubojstvo u uvjetima pritiska koji je stvoren poništenjem i ponavljanjem prijemnih ispita.

Teme
ostavka ministra politička odgovornost prosvjedi mladih skandal s ispitima stranka žohara

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