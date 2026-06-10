GOTOVO 50 STUPNJEVA
Ekstremne vrućine u samo jednom odnijele 3400 života diljem Indije
Indija prolazi kroz iznimno vruće ljeto, a temperature su u svibnju u sjevernoj saveznoj državi Uttar Pradesh prelazile 48 °C.
Nedavno istraživanje naglašava opasnosti koje donose sve ekstremnije vrućine. Procjenjuje se da jedan dan ekstremne vrućine uzrokuje oko 3400 dodatnih smrtnih slučajeva na razini cijele Indije.
Prema radu objavljenom prošlog mjeseca u časopisu Frontiers in Environmental Health, petodnevni toplinski val povezan je s gotovo 30.000 dodatnih smrti, prenosi Euronews.
Takvi toplinski valovi postaju sve češći, dulji i intenzivniji jer klimatske promjene, potaknute sagorijevanjem fosilnih goriva, podižu globalne temperature. Prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), posljednjih 11 godina, od 2015. do 2025., bile su najtoplije otkad postoje mjerenja.
Zašto su procjene toliko više od službenih podataka?
Službeni broj smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valovima u Indiji znatno je niži, između 500 i 1.500 godišnje na nacionalnoj razini, no stručnjaci upozoravaju da su te brojke ozbiljno podcijenjene. Razlog je neujednačeno praćenje podataka te činjenica da se ne uzimaju u obzir neizravne posljedice, poput pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja.
Ova studija prva je koja pokušava ispraviti taj nedostatak pružajući detaljne procjene za svih 765 indijskih okruga. Također obuhvaća puni, skriveni učinak vrućine uzimajući u obzir sve dodatne smrti tijekom toplinskog vala, a ne samo one izravno povezane s toplinskim udarom ili drugim posljedicama visokih temperatura.
Budući da ne postoje jedinstveni podaci za cijelu zemlju, istraživači su analizirali ranije podatke iz deset indijskih gradova smještenih u različitim klimatskim zonama, promatrajući stope dodatne smrtnosti tijekom toplinskih valova. Svaki od 765 okruga usporedili su s gradom najsličnije klime kako bi procijenili koliko bi dodatnih smrti moglo nastati tijekom razdoblja visokih temperatura.
Indijski meteorološki zavod proglašava toplinski val kada temperatura dosegne 40 °C ili više u ravničarskim područjima, odnosno najmanje 30 °C u planinskim regijama. Osim toga, te temperature moraju biti najmanje 4,5 °C više od uobičajenog prosjeka za to područje tijekom najmanje dva uzastopna dana.
Zbrajajući podatke za sve okruge kako bi dobili nacionalne i savezne ukupne brojke, istraživači su utvrdili da je samo jedan izrazito vruć dan povezan s oko 3.400 dodatnih smrti diljem Indije. Petodnevni toplinski val povezan je s približno 30.000 dodatnih smrti.
Najveći učinak zabilježen je u državama poput Uttar Pradesha, koji sam bilježi oko 8.100 dodatnih smrti tijekom petodnevnog toplinskog vala. Pojedini okruzi, poput Ahmedabada, Jaipura i Surata, premašili su 250 dodatnih smrtnih slučajeva tijekom jednog takvog događaja.
Autori ističu da su i ove procjene konzervativne jer se temelje na povijesnim temperaturnim podacima i ekstrapolaciji urbanih podataka. Rastuće temperature, zajedno s posebnim ranjivostima ruralnih područja, poput rada na otvorenom, slabijeg pristupa klimatizaciji i zdravstvenoj skrbi, veće stope siromaštva te postojećih zdravstvenih problema, vjerojatno znače da je stvarni broj žrtava još veći.
Studija naglašava potrebu za boljom zaštitom indijskih građana tijekom toplinskih valova, posebno u najtoplijim i najgušće naseljenim područjima. To uključuje detaljnije lokalne planove djelovanja tijekom vrućina, poboljšanje zdravstvene infrastrukture prilagođene ekstremnim temperaturama te snažne sustave ranog upozoravanja.
Istraživanje također otkriva duboke nejednakosti. Pet saveznih država s najvećim teretom smrtnosti povezane s toplinskim valovima čini 66 posto svih dodatnih smrti u zemlji, dok zajedno stvaraju samo 29 posto indijskog BDP-a. Drugim riječima, područja koja imaju najmanje mogućnosti financirati prilagodbu klimatskim promjenama istodobno su i ona koja se suočavaju s najvećim rizikom. Autori smatraju da bi to trebalo promijeniti način na koji se usmjeravaju savezna ulaganja u otpornost na ekstremne vrućine.
Nalazi imaju značenje i izvan granica Indije. Autori ističu da se mnoge zemlje južne Azije i subsaharske Afrike suočavaju sa sličnom kombinacijom ekstremnih vrućina, ograničene zdravstvene infrastrukture i nedostatnog praćenja smrtnosti, zbog čega bi metodologija korištena na razini indijskih okruga mogla poslužiti kao model za razumijevanje uglavnom nevidljivog broja žrtava u drugim dijelovima svijeta.
Smrtni slučajevi povezani s vrućinom u Europi
Nalazi imaju posljedice i bliže Europi. Studija istraživača s Imperial Collegea u Londonu i London School of Hygiene & Tropical Medicine pokazala je da su klimatske promjene bile odgovorne za procijenjenih 16.500 dodatnih smrti u 854 europska grada tijekom ljeta 2025. godine, što čini 68 posto svih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom toga ljeta.
Tijekom rekordno vrućeg ljeta 2024. više od 62.000 ljudi umrlo je tijekom toplinskih valova u Europi.
Samo u svibnju 2026. u Španjolskoj je zabilježen rekordan 101 smrtni slučaj povezan s vrućinom, što je 3,6 puta više od mjesečnog prosjeka posljednjeg desetljeća, i to prije službenog početka ljeta. Španjolski ministar zdravstva upozorio je da vrućine sada dolaze prije nego što se ljudski organizam stigne prilagoditi višim temperaturama.
Kako emisije stakleničkih plinova nastavljaju rasti, indijska studija jasno pokazuje stvarne ljudske razmjere krize koje su službene statistike tek počele bilježiti.
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