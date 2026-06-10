Ekstremne vrućine u samo jednom odnijele 3400 života diljem Indije

Istraživanje također otkriva duboke nejednakosti. Pet saveznih država s najvećim teretom smrtnosti povezane s toplinskim valovima čini 66 posto svih dodatnih smrti u zemlji, dok zajedno stvaraju samo 29 posto indijskog BDP-a. Drugim riječima, područja koja imaju najmanje mogućnosti financirati prilagodbu klimatskim promjenama istodobno su i ona koja se suočavaju s najvećim rizikom. Autori smatraju da bi to trebalo promijeniti način na koji se usmjeravaju savezna ulaganja u otpornost na ekstremne vrućine.