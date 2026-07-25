VIDEO / Dramatične snimke iz Španjolske; šumski požari se šire, evakuirano više od 85.000 ljudi

Dodao je da je u Španjolskoj od početka godine u požarima izgorjelo više od 130.000 hektara, višestruko više nego u istom razdoblju prošle godine. U gašenju sudjeluje oko 3.000 pripadnika hitnih službi, više od 400 kopnenih vozila i više od 20 zračnih sredstava, uz potporu policije, civilne zaštite i vojske.