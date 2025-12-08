Oglas

"Opasan presedan"

Policija prisilno ušla u prostorije UNRWA: "Zastava UN-a je skinuta i zamijenjena izraelskom"

08. pro. 2025. 18:11
UNRWA Commissioner General Philippe Lazzarini gestures during a press conference on the situation in the Palestinian Gaza strip.
Fabrice COFFRINI / AFP

Philippe Lazzarini, šef UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), kazao je kako je izraelska policija danas prisilno ušla u UN-ov kompleks u Jeruzalemu.

"Danas u ranim jutarnjim satima izraelska je policija, u pratnji općinskih službenika, prisilno ušla u kompleks UNRWA-e u Istočnom Jeruzalemu. U prostor su uvedeni policijski motocikli, kao i kamioni i viličari, a sve komunikacije su prekinute. Zaplijenjeni su namještaj, informatička oprema i druga imovina. Zastava UN-a je skinuta i zamijenjena izraelskom zastavom", napisao je Philippe Lazzarini na svom X profilu.

"Ova najnovija akcija predstavlja očito kršenje obveza Izraela kao države članice Ujedinjenih naroda da štiti i poštuje nepovredivost prostorija UN-a", dodaje.

"Nakon mjeseci uznemiravanja, uključujući palež 2024. godine, govor mržnje i zastrašivanje, potpomognute opsežnom kampanjom dezinformacija, kao i donošenja anti-UNRWA zakona u izraelskom parlamentu — u suprotnosti s međunarodnim obvezama — osoblje UNRWA-e bilo je prisiljeno napustiti kompleks početkom ove godine."

"Međutim, bez obzira na domaće mjere, kompleks zadržava status prostorija Ujedinjenih naroda, koje su imune na bilo kakvo uplitanje", poručuje Lazzarini.

"Izrael je potpisnik Konvencije o povlasticama i imunitetima UN-a. Konvencija propisuje da su prostorije UN-a nepovredive, odnosno imune na pretragu i/ili zapljenu, te da su imovina i aktiva UN-a imune na bilo kakav pravni postupak.

Međunarodni sud pravde također je naglasio da je Izrael dužan surađivati s UNRWA-om i drugim agencijama UN-a. Ne može biti iznimki. Dopuštanje ovakvog postupanja predstavlja novi izazov međunarodnom pravu, stvarajući opasan presedan za sve druge zemlje u kojima je UN prisutan", zaključuje čelnik UNRWA.

