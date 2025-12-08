Philippe Lazzarini, šef UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), kazao je kako je izraelska policija danas prisilno ušla u UN-ov kompleks u Jeruzalemu.
Oglas
"Danas u ranim jutarnjim satima izraelska je policija, u pratnji općinskih službenika, prisilno ušla u kompleks UNRWA-e u Istočnom Jeruzalemu. U prostor su uvedeni policijski motocikli, kao i kamioni i viličari, a sve komunikacije su prekinute. Zaplijenjeni su namještaj, informatička oprema i druga imovina. Zastava UN-a je skinuta i zamijenjena izraelskom zastavom", napisao je Philippe Lazzarini na svom X profilu.
"Ova najnovija akcija predstavlja očito kršenje obveza Izraela kao države članice Ujedinjenih naroda da štiti i poštuje nepovredivost prostorija UN-a", dodaje.
"Nakon mjeseci uznemiravanja, uključujući palež 2024. godine, govor mržnje i zastrašivanje, potpomognute opsežnom kampanjom dezinformacija, kao i donošenja anti-UNRWA zakona u izraelskom parlamentu — u suprotnosti s međunarodnim obvezama — osoblje UNRWA-e bilo je prisiljeno napustiti kompleks početkom ove godine."
Today in the early morning, Israeli police accompanied by municipal officials forcibly entered the @UNRWA compound in East Jerusalem. Police motorcycles, as well as trucks & forklifts, were brought in & all communications were cut. Furniture, IT equipment & other property was…— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 8, 2025
"Međutim, bez obzira na domaće mjere, kompleks zadržava status prostorija Ujedinjenih naroda, koje su imune na bilo kakvo uplitanje", poručuje Lazzarini.
"Izrael je potpisnik Konvencije o povlasticama i imunitetima UN-a. Konvencija propisuje da su prostorije UN-a nepovredive, odnosno imune na pretragu i/ili zapljenu, te da su imovina i aktiva UN-a imune na bilo kakav pravni postupak.
Međunarodni sud pravde također je naglasio da je Izrael dužan surađivati s UNRWA-om i drugim agencijama UN-a. Ne može biti iznimki. Dopuštanje ovakvog postupanja predstavlja novi izazov međunarodnom pravu, stvarajući opasan presedan za sve druge zemlje u kojima je UN prisutan", zaključuje čelnik UNRWA.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas