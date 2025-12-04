VIDEO / "Ne mogu mi refundirati ni liječenje": Francesca Albanese zbog Trumpa blokirana na svim frontovima

UN-ova posebna izvjestiteljica Francesca Albanese suočava se s nizom posljedica američkih sankcija: odbijenim naknadama za liječenje, blokiranim bankovnim transakcijama i tihim bojkotima institucija koje su je prethodno pozivale. UN je ranije upozorio da američke sankcije potkopavaju cijeli međunarodni sustav zaštite ljudskih prava.
Privatno zdravstveno osiguranje je posebnoj izvjestiteljici UN-a poznatoj po snažnom zalaganju za prava Palestinaca i neovisnost Palestine odbilo nadoknaditi troškove samo zato što je pod američkim sankcijama.
Čak su i službeni angažmani "potiho" bojkotirani. Naime, Europski parlament pozvao ju je na predavanje, rezervirao joj sobu, a zatim je otkazao samo zato što je rezervacija glasila na njezino ime.
„Moje zdravstveno osiguranje odbilo mi je nadoknaditi troškove. Imam privatno zdravstveno osiguranje, a oni su mi odbili nadoknaditi troškove jer sam pod sankcijama SAD-a.“
U razgovoru za Middle East Eye otkrila je i da je bankovne transakcije nemoguće provesti ako se vežu uz njeno ime.
"Naprimjer, netko želi prebaciti jedan euro i navede ime "Francesca Albanese" - jednostavno neće proći", rekla je.
UN pozvao na ukidanje sankcija
Najviši dužnosnici UN-a za ljudska prava još su u srpnjuizrazili ozbiljnu zabrinutost zbog uvođenja sankcija SAD-a protiv Albanese, neovisne stručnjakinje koju je imenovao upravo UN za Okupirani palestinski teritorij.
Pozvali su na poništenje odluke, upozoravajući da bi mogla potkopati širi međunarodni sustav ljudskih prava.
Sankcije je objavio američki državni tajnik Marco Rubio na temelju Trumpove izvršne uredbe.
Rubio je tvrdio da se Albanese „izravno angažirala s Međunarodnim kaznenim sudom (ICC) u nastojanjima da istražuje, uhićuje, pritvara ili procesuira državljane Sjedinjenih Država ili Izraela, bez pristanka tih dviju zemalja,” što je nazvao „grubim kršenjem” nacionalnog suvereniteta.
SAD i Izrael nisu stranke Rimskog statuta, međunarodnog ugovora kojim je osnovan ICC.
Opasan presedan
Reagirajući na objavu, glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric rekao je da uvođenje sankcija protiv posebnih izvjestitelja predstavlja „opasan presedan“.
„Korištenje jednostranih sankcija protiv posebnih izvjestitelja ili bilo kojeg drugog stručnjaka ili dužnosnika UN-a je neprihvatljivo,“ rekao je novinarima u četvrtak na redovitom brifingu u New Yorku.
Također je istaknuo neovisni mandat i ulogu posebnih izvjestitelja, naglašavajući da države članice „imaju potpuno pravo na svoje stavove i na neslaganje“ s njihovim izvješćima.
„Ali potičemo ih da se uključe u arhitekturu UN-a za ljudska prava,“ dodao je.
