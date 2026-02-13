Oglas

TERORISTIČKI NAPAD?

Policija pucala na naoružanog muškarca kod Slavoluka pobjede u Parizu

Hina
13. velj. 2026. 21:49
Francuz uhićen zbog sumnje na pripremu napada na žene, povezan s mizoginim pokretom
Unsplash/Ilustracija

Muškarac naoružan nožem, koji je pokušao napasti policajca kod Slavoluka pobjede u Parizu, ranjen je s nekoliko metaka koje je na njega ispalio drugi pripadnik snaga sigurnosti, piše agencija France presse, navodeći policijski izvor.

Muškarac je prevezen u bolnicu, dodao je isti izvor, pojasnivši da su policajci bili kod slavoluka, spomenika u središnjem dijelu Pariza kod Elizejskih poljana, na ceremoniji paljenja baklje na grobu neznanog junaka.

Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma objavilo je da preuzima slučaj.

Teme
pariz pucnjava

