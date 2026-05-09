Poljska spremna prihvatiti američke vojnike iz Njemačke. Trump: Moguće je

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao premjestiti američke vojnike iz Njemačke u Poljsku, dok Pentagon priprema povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke tijekom sljedeće godine.
Oglas
„Poljska bi to željela”, rekao je Trump novinarima u petak odgovarajući na pitanje o toj mogućnosti. „Imamo odličan odnos s Poljskom. Imam odličan odnos s predsjednikom... Jako mi se sviđa, tako da je to moguće.”
Pentagon je ranije ovog mjeseca potvrdio da će SAD povući 5000 vojnika iz vojnih baza u Njemačkoj, čime se ostvaruje prijetnja koju je Trump iznio nakon sukoba s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom oko rata s Iranom. Trump je nakon toga poručio da bi Pentagon mogao smanjiti broj vojnika „puno više od 5000”.
Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je u srijedu da je Poljska spremna primiti američke vojnike povučene iz Njemačke te da će osobno lobirati kod Trumpa da ih pošalje na istok Europe. Poljski premijer Donald Tusk u ponedjeljak je upozorio da Varšava ne bi trebala „preotimati” vojnike saveznicima, prenosi Politico.
Poljski ministar obrane i čelnik konzervativne Poljske pučke stranke Władysław Kosiniak-Kamysz u subotu je pozdravio Trumpove izjave.
„Poljsko-američki savez temelj je naše sigurnosti”, objavio je na društvenoj mreži X. „Poljska je spremna prihvatiti više američkih vojnika kako bi se ojačalo istočno krilo NATO-a i dodatno zaštitila Europa.”
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas