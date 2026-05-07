Europska zemlja poručuje Trumpu: Spremni smo prihvatiti američke vojnike iz njemačkih baza

Poljski predsjednik Karol Nawrocki obećao je da će osobno lobirati kod Trumpa, čime se razišao s upozorenjem premijera Donalda Tuska protiv “preotimanja” američkih snaga.
Oglas
Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je u srijedu da je Poljska spremna ugostiti američke vojnike povučene iz Njemačke te da će osobno lobirati kod Donalda Trumpa kako bi ih premjestio na istok.
Ponuda dolazi u trenutku kada Pentagon priprema povlačenje oko 5.000 vojnika iz Njemačke tijekom sljedeće godine, dok je Trump dao naslutiti da bi smanjenja mogla biti i veća, piše POLITICO.
“Ako predsjednik Donald Trump odluči smanjiti američku vojnu prisutnost u Njemačkoj, mi u Poljskoj spremni smo primiti američke vojnike”, rekao je Nawrocki tijekom NATO-ovih vojnih vježbi u Litvi. Dodao je da Poljska već ima “spremnu infrastrukturu” za takav potez.
Nawrockijeve izjave dolaze nekoliko dana nakon što je premijer Donald Tusk u ponedjeljak upozorio da Poljska ne bi trebala “preotimati” vojnike od saveznika. Tusk je također rekao da će Poljska iskoristiti “svaku priliku” za povećanje američke prisutnosti na svom teritoriju, ali da neće dopustiti da se zemlja koristi za narušavanje europskog jedinstva.
Tuskov komentar o “preotimanju” izazvao je oštre kritike oporbene stranke Pravo i pravda, političkog tabora Karola Nawrockog, koji je optužio Tuska da daje prednost Berlinu ispred poljske sigurnosti. Tusk i Nawrocki sukobljavaju se oko više pitanja.
Pregovori između Varšave i Washingtona o proširenju američke vojne prisutnosti u Poljskoj već su u tijeku “na vojnoj i diplomatskoj razini”, rekao je ranije u srijedu zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki za Polsat News. Dodao je da Poljska ne bi imala ništa protiv kada bi vojnici koji napuštaju Njemačku završili u Poljskoj, iako vlada nije željela da budu povučeni iz Njemačke.
Ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski izjavio je na obrambenoj konferenciji u Varšavi da će dodatne američke snage “biti dobrodošle u Poljskoj” bez obzira na to odakle budu premještene.
Poljska trenutačno ugošćuje oko 10.000 američkih vojnika. Njemačka ih ima oko 36.000.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas