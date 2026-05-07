Europska zemlja poručuje Trumpu: Spremni smo prihvatiti američke vojnike iz njemačkih baza

Pregovori između Varšave i Washingtona o proširenju američke vojne prisutnosti u Poljskoj već su u tijeku “na vojnoj i diplomatskoj razini”, rekao je ranije u srijedu zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki za Polsat News. Dodao je da Poljska ne bi imala ništa protiv kada bi vojnici koji napuštaju Njemačku završili u Poljskoj, iako vlada nije željela da budu povučeni iz Njemačke.