Porazna anketa: Čak dvoje od pet Amerikanaca ne misli da će SAD postojati još 250 godina

Dvije trećine ispitanika, 85 posto demokrata i 50 posto republikanaca, reklo je da se slažu s izjavom da je američka demokracija u opasnosti od propasti. Udio onih koji smatraju da je demokracija ugrožena porastao je u usporedbi s 57 posto u anketi provedenoj u kolovozu prošle godine, pri čemu je porast potaknut povećanjem broja zabrinutih republikanaca.