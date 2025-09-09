Oglas

Bivši ministar obrane

Macron imenovao novog premijera Francuske

09. ruj. 2025. 20:19
French Defence Minister Sebastien Lecornu attends the MEDEF union summer forum "La Rencontre des Entrepreneurs de France, LaREF" in Paris, France, August 28, 2025.
REUTERS/Abdul Saboor

Sébastien Lecornu je od 20. svibnja 2022. do današnjeg pada Vlade služio kao ministar obrane.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je saveznika Sébastiena Lecornua novim premijerom, piše BBC.

Podsjetimo, Macron je danas primio ostavku Francoisa Bayroua, smijenjenog glasovima zastupnika dan ranija, što je Francusku, drugo najveće gospodarstvo europodručja, ponovo gurnulo i političku i proračunsku krizu.

Lecornu će biti peti po redu od početka drugog petogodišnjeg mandata Emmanuela Macrona 2022., i treći po redu šef vlade u samo godinu dana. To je do sada neviđeni razvoj situacije u Petoj Republici proglašenoj 1958. i dugo poznatoj po svojoj stabilnosti.

Teme
Emmanuel Macron Francuska Sebastien Lecornu

