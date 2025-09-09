Macron imenovao novog premijera Francuske

Sébastien Lecornu je od 20. svibnja 2022. do današnjeg pada Vlade služio kao ministar obrane.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je saveznika Sébastiena Lecornua novim premijerom, piše BBC.
Podsjetimo, Macron je danas primio ostavku Francoisa Bayroua, smijenjenog glasovima zastupnika dan ranija, što je Francusku, drugo najveće gospodarstvo europodručja, ponovo gurnulo i političku i proračunsku krizu.
Lecornu će biti peti po redu od početka drugog petogodišnjeg mandata Emmanuela Macrona 2022., i treći po redu šef vlade u samo godinu dana. To je do sada neviđeni razvoj situacije u Petoj Republici proglašenoj 1958. i dugo poznatoj po svojoj stabilnosti.
