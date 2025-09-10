Oglas

Sébastien Lecornu

Novi francuski premijer: Vlada mora biti kreativna, do promjena mora doći

author
Hina
|
10. ruj. 2025. 14:53
A protester holds a placard which reads ""Barnier, Bayrou, Lecornu ??? France is cuckolded three times over" during a demonstration in Strasbourg
REUTERS/Yves Herman

Novi francuski premijer Sébastien Lecornu u srijedu je rekao da će njegova nova vlada morati biti kreativna i razgovarati s oporbenim strankama te je dodao kako će možda biti potrebno promijeniti i politike.

Sébastien Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine preuzima dužnost usred nacionalnih prosvjeda organiziranih pod nazivom "Blokirajmo sve" i dva dana nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.

"Do promjena mora doći, ne samo kada su posrijedi forma i metode, već se mora dogoditi iz temelja", rekao je na svečanosti primopredaje dužnosti.

"Danas nema velikih govora. Već danas poslijepodne sastat ću se s članovima najvećih političkih stranaka, a u narednim danima s predstavnicima ostalih političkih stranaka i sindikata te ću dobiti priliku da sve objasnim francuskome narodu", rekao je.

Teme
Emmanuel Macron Francuska Sebastien Lecornu

