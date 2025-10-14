Oglas

ne zna se gdje je

Predsjednik Madagaskara pobjegao iz zemlje: Morao sam otići na sigurno kako bih zaštitio svoj život

Hina
14. lis. 2025. 06:38
Madagaskarski predsjednik Andry Rajoelina izjavio je u ponedjeljak da se morao preseliti na sigurno mjesto kako bi zaštitio svoj život, nakon tjedana prosvjeda mladih koji su pozivali na njegovu ostavku.

U obraćanju naciji, Rajoelina nije otkrio gdje se nalazi, a gdje je i dalje je nepoznato, ali vojni izvor i drugi dužnosnici rekli su Reutersu da je u nedjelju pobjegao iz zemlje zrakoplovom francuske vojske nakon što su madagaskarske postrojbe najavile potporu prosvjednicima. 

Andry Rajoelina

