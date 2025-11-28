Oglas

Sarah Beckstrom

Preminula gardistica upucana u Washingtonu, nedaleko od Bijele kuće

author
Hina
|
28. stu. 2025. 06:18
reuters
REUTERS/Nathan Howard/ / Nathan Howard

Umrla je Sarah Beckstrom, jedna od dvije pripadnice Nacionalne garde upucane u Washingtonu, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump.

"Sarah Beckstrom iz Zapadne Virginije, jedna od pripadnica Nacionalne garde o kojima govorimo, vrlo cijenjena, mlada, veličanstvena osoba... Upravo je preminula. Više nije s nama“, rekao je Trump u svom prvom obraćanju uživo od pucnjave.

Podsjetimo, dvoje ljudi  ustrijeljeno je  u srijedu u Washingtonu nedaleko od Bijele kuće, dok je policija u Washingtonu objavila  da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru. 

Dvojica vojnika "teško su ranjena", napisao je na Truth Socialu predsjednik Donald Trump koji se nalazio na Floridi u povodu Dana zahvalnosti.

I počinitelj je teško ranjen, a "skupo će platiti" za svoj čin, dodao je Trump.

U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.

Teme
pucnjava washington

