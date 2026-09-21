Stižu nova pravila, prijete visoke kazne. Tko i kako treba istaknuti cijene?

To već vrijedi za hranu, pića i higijenske potrepštine. Trgovci moraju isticati aktualnu cijenu i sidrenu, odnosno onu koja je vrijedila 2. svibnja 2025. Pravilo se sada širi na svu robu, proizvode i pružatelje usluga. To bi izgledalo ovako - perilica rublja ide uz dvije cijene, isto kao i frizerske usluge. Uz trenutačnu cijenu morat će istaknuti cijenu koja je vrijedila 10. rujna ove godine.