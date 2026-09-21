krenula nervoza
Stižu nova pravila, prijete visoke kazne. Tko i kako treba istaknuti cijene?
Takozvane sidrene cijene uznemirile su uslužni i ugostiteljski sektor. Dok rok curi, pljušte reakcije i pitanja. Jedni traže ocjenu ustavnosti, a drugi ocjenu učinka.
Oglas
Od 1. listopada cjenici u kafićima i restoranima izgledat će drukčije. Uz svaku cijenu morat će biti istaknuta još jedna, takozvana sidrena cijena, piše Dnevnik.hr.
"Prvo što ćemo time unijeti je nesigurnost gostima s dvije cijene, koju plaćaju, koju ne - to će biti jedna smiješna scena za stolovima. Imamo sastanke ovih dana u odvjetničkim uredima da stavimo ocjenu ustavnosti ovakve, još jedne u nizu nakaradnosti propisa", rekao je predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb Franz Letica.
I ne samo ugostitelji, dvostruke cijene morat će imati svi pružatelji usluga.
"Apsolutno svi kraj svoje cijene trebaju ispisati dodatnu cijenu u svojim prodajnim prostorima ili, naravno, u lokalima poput frizerskih salona ili ugostiteljskih objekata", objasnila je Đurđica Mostarčić iz Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore (HOK).
To već vrijedi za hranu, pića i higijenske potrepštine. Trgovci moraju isticati aktualnu cijenu i sidrenu, odnosno onu koja je vrijedila 2. svibnja 2025. Pravilo se sada širi na svu robu, proizvode i pružatelje usluga. To bi izgledalo ovako - perilica rublja ide uz dvije cijene, isto kao i frizerske usluge. Uz trenutačnu cijenu morat će istaknuti cijenu koja je vrijedila 10. rujna ove godine.
"Svi jako dobro znamo koliko je poskupljenje i inflacija i bez toga, mislim da je to nebitno", rekla je Mirela iz Bjelovara.
"Opet nekako kupujem proizvode koji imaju najbolji omjer kvalitete i cijene", rekao je Nikola iz Zagreba.
Kod sniženja bit će i više cijena.
"Ako recimo imamo majicu koja je na akciji, morate imati iskazanu cijenu koja je na akciji. Ono što je nužno, što treba biti, je trenutna cijena na akciji, cijena koja je vrijedila unazad trideset dana i ova dodatna sidrena cijena", objasnila je Mostarčić.
Korak više čeka one koji imaju web-stranice. Svako jutro do 8 sati moraju objaviti važeći cjenik za taj dan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas