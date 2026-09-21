Ispovijest Splićanke: "U KBC-u su me tražili da izađem van zbog ljetne haljine s naramenicama!"

"Međutim, djelatnica koja je izašla iz sobe i rekla da sam neprikladno odjevena", kaže Splićanka. Na njezino pitanje što je točno neprikladno, djelatnica joj je, tvrdi, odgovorila da mora napustiti prostor jer nije adekvatno odjevena. Budući da je na portalima već čitala o sličnim situacijama, u torbi je imala majicu kratkih rukava. "Obukla sam je za manje od tri minute i pitala djelatnicu je li sada u redu", dodaje.