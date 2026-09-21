problem na centralnom upisu
Ispovijest Splićanke: "U KBC-u su me tražili da izađem van zbog ljetne haljine s naramenicama!"
Jedna Splićanka podijelila je svoje negativno iskustvo iz KBC-a Split, gdje je upozorena zbog odjeće koju je nosila.
Kako je ispričala, tog je dana obišla više odjela na Firulama i Križinama bez ikakvih problema, no na kraju je zaustavljena na centralnom upisu zbog, kako joj je rečeno, neprimjerene odjeće, piše Slobodna Dalmacija.
"Zbog haljine sa širokim naramenicama, duge do poda, prošla sam kroz praktički cijeli KBC", ispričala je. Toga je dana, kaže, imala više obaveza, od Centralnog laboratorija, fizikalne medicine i oftalmologije do šaltera za radiologiju i gastroenterološke ambulante, gdje je obavljala preglede i naručivala sebe i članove obitelji. "Nitko me nigdje nije zaustavio, ni na Firulama ni na Križinama", navodi.
Problem je nastao na centralnom upisu, gdje je došla naručiti sina na ultrazvuk abdomena. Uredno je stala u red i čekala, a zaštitar na ulazu nije reagirao na njezinu odjeću.
"Međutim, djelatnica koja je izašla iz sobe i rekla da sam neprikladno odjevena", kaže Splićanka. Na njezino pitanje što je točno neprikladno, djelatnica joj je, tvrdi, odgovorila da mora napustiti prostor jer nije adekvatno odjevena. Budući da je na portalima već čitala o sličnim situacijama, u torbi je imala majicu kratkih rukava. "Obukla sam je za manje od tri minute i pitala djelatnicu je li sada u redu", dodaje.
U razgovoru je, kaže, upitala djelatnicu u čemu ona dolazi na posao kada su temperature ujutro iznad 33 stupnja, a tijekom dana dosežu i 40. Posebno ističe reakciju zaštitara koji je bio prisutan. Nakon što se djelatnica vratila u ured, zaštitar joj je, tvrdi, rekao kako on u njezinoj odjeći ne vidi ništa sporno.
"Taj gospodin bio je uljudan, normalan, empatičan i pristojan. Prije svega, bio je čovjek", istaknula je i dodala da ne želi generalizirati i prozivati sve zaštitare. Pita se gdje je granica između pravila primjerenog odijevanja i stvarnosti u kojoj ljudi tijekom ljetnih mjeseci moraju odlaziti u zdravstvene ustanove.
Njezino nezadovoljstvo nije vezano samo uz odijevanje. Ogorčena je i zbog dugog čekanja na dijagnostički pregled za svog sina. Termin za ultrazvuk abdomena, koji je pokušavala dobiti znatno ranije, kaže da je dobila tek za rujan.
Prema iskazima drugih pacijenata, žene su iz bolnice vraćane zbog majica bez rukava, suknji i haljina sa širokim naramenicama, dok muškarcima u kratkim hlačama nije bio dopušten pristup Centralnom naručivanju. Navodi se da su pravila strogo primjenjivana i tijekom velikih ljetnih vrućina.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter otvorit će predmet zbog navoda pacijenata. Šimonović Einwalter poručila je da treba razlikovati poštivanje osnovnih pravila ponašanja i odijevanja od ograničavanja pristupa zdravstvenoj ustanovi zbog duljine rukava ili nogavica. Ocijenila je da bi takva praksa, ako je KBC Split doista provodi, bila “potpuno nerazmjerna” te da može ugroziti pristup zdravstvenoj zaštiti i pravo na zdravlje.
Ured pučke pravobraniteljice zato će od bolnice zatražiti očitovanje o pravilima odijevanja, načinu na koji ih tumači te komunikaciji zaposlenika i zaštitara s pacijentima kojima nije dopušten ulazak.
Pravobraniteljica ne osporava pravo zdravstvenih ustanova da kućnim redom propišu pravila ponašanja i odijevanja. Međutim, naglašava da ona ne smiju biti toliko stroga da uredno odjevenim ljudima onemoguće dolazak na pregled, pretragu ili vađenje krvi. U hitnim situacijama pravila odijevanja ni u kojem slučaju ne smiju biti prepreka pružanju pomoći.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić Zanetti također smatra da pravila moraju biti razumna, jasno definirana i primjenjivana tako da ne ugrožavaju prava pacijenata.
Udruga upozorava da se pacijentu zdravstvena zaštita ne smije uskratiti samo zbog subjektivne procjene njegove odjeće, osim kada postoje objektivni sigurnosni ili higijenski razlozi. Ako zaštitari ili drugi zaposlenici bez jasne pravne osnove odlučuju tko smije pristupiti zdravstvenoj usluzi, moglo bi biti riječi o prekoračenju ovlasti.
Dalmatinski portal poslao je KBC-u Split upit o opisanim slučajevima i načinu primjene pravila odijevanja. Odgovor bolnice još nije objavljen.
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