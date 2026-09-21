Ova važna zagrebačka prometnica zatvorena je do 30. rujna

Radovi na proširenju i rekonstrukciji Sarajevske ceste, ali i izgradnji tramvajske pruge započeli su još 2024. godine. Sarajevska cesta će biti proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu te zaštitu od buke, čime će se omogućiti sigurnost i protočnost za različite vrste sudionika u prometu.