alternativni pravci
Ova važna zagrebačka prometnica zatvorena je do 30. rujna
Zbog završnih radova na Sarajevskoj cesti, dio te prometnice bit će zatvoren do 30. rujna. Iz Grada savjetuju vožnju alternativnim pravcima
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Dionica Sarajevske ceste od Avenije Dubrovnik do križanja s Ulicom Aleksandra Brdarića zatvara se 21. rujna u 9 sati, a promet će ponovno biti uspostavljen 30. rujna u 4 sata, zbog postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izvijestili su iz Grada Zagreba, prenosi tportal.
Tijekom trajanja radova, vozila će se preusmjeravati na alternativne pravce. Jedan od njih vodi preko Jakuševečke, Tišinske, Sajmišne, ulice Karla Metikoša i ulice Milana Mladenovića.
Drugi obilazni pravac uključuje Aveniju Dubrovnik, ulicu Savezne Republike Njemačke, Hribarov prilaz, ulicu sv. Mateja, Kramarića i Matunovu.
Iz Grada napominju da će stanovnici koji žive unutar zone radova, imati omogućen prolaz, a uz gradilište će se napraviti i koridor za pješake.
Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu, poručili su iz Grada.
Radovi na proširenju i rekonstrukciji Sarajevske ceste, ali i izgradnji tramvajske pruge započeli su još 2024. godine. Sarajevska cesta će biti proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu te zaštitu od buke, čime će se omogućiti sigurnost i protočnost za različite vrste sudionika u prometu.
Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. U sastavu tramvajske pruge nalazit će se 8 novih tramvajskih stajališta te tramvajsko okretište.
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