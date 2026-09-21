Ukrajinski napad bio je najveći napad na Moskvu od početka rata i uključivao je oko 1600 bespilotnih letjelica, od kojih je 450 bilo usmjereno izravno na glavni grad, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Snimke su prikazivale veliku rupu na višekatnoj stambenoj zgradi na periferiji glavnog grada, dok je druga prikazivala crni dim koji se uzdizao iz objekta za koji se činilo da je rafinerija nafte.