izbori u sjeni rata
Putinova Jedinstvena Rusija osvaja većinu. Dronovi udarili na Moskvu, hakeri na izbornu infrastrukturu
U Rusiji se održavaju prvi izbori na kojima se biraju zastupnici za Državnu dumu od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Vladajuća stranka Vladimira Putina, Jedinstvena Rusija, osvojila je veliku većinu na parlamentarnim izborima koje su obilježili kibernetički napadi i niz ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, prema rezultatima koje su državni mediji objavili u ponedjeljak rano ujutro.
Nijednoj stranci koja se protivi ratu nije bilo dopušteno sudjelovanje na izborima, a Vrhovni sud Rusije uklonio je antiratnu stranku Jabloko s glasačkih listića nekoliko tjedana prije glasovanja, piše Euronews.
Glasovanje se održalo i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala.
Izlaznost bi mogla poslužiti kao pokazatelj javnog mnijenja o najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata. Prema rezultatima koje su prenijele ruske novinske agencije nakon prebrojavanja nešto više od 71 posto glasova, Jedinstvena Rusija osvojila je 57,5 posto glasova. Komunistička partija i nacionalistički LDPR zaostajali su s 14 posto, odnosno 8,7 posto glasova.
Vladajuća stranka na putu je da zadrži dvotrećinsku većinu od 450 mjesta u Državnoj dumi, što joj omogućuje izmjenu ustava, prema procjenama državne novinske agencije TASS.
Prvi službeni rezultati i podaci o izlaznosti očekuju se kasnije tijekom ponedjeljka.
Val ukrajinskih bespilotnih letjelica
Ukrajina je u nedjelju, posljednjeg dana glasovanja, lansirala valove bespilotnih letjelica na Moskvu i okolicu, pri čemu su poginule dvije osobe, a rafinerija nafte se zapalila, izvijestili su dužnosnici.
Rusija je obećala "pojačati" napade na Kijev kao odgovor, a Ministarstvo obrane optužilo je Ukrajinu za pokušaj "narušavanja demokratske volje ruskih građana".
"Kao odgovor na napade kijevskog režima na civilne ciljeve unutar Rusije, ruska vojska nastavit će i pojačati svoje precizne udare na vojne ciljeve u Kijevu", priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.
Ukrajinski napad bio je najveći napad na Moskvu od početka rata i uključivao je oko 1600 bespilotnih letjelica, od kojih je 450 bilo usmjereno izravno na glavni grad, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Snimke su prikazivale veliku rupu na višekatnoj stambenoj zgradi na periferiji glavnog grada, dok je druga prikazivala crni dim koji se uzdizao iz objekta za koji se činilo da je rafinerija nafte.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je napade, rekavši da su odgovori oružjem dugog dometa imali vrlo značajan učinak u moskovskoj regiji.
Iako diplomatski napori za okončanje rata nisu spriječili eskalaciju uzajamnih napada posljednjih mjeseci, Zelenski je telefonom razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je posljednjih dana pozivao Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije.
Očekuje se da će se njih dvojica sastati u New Yorku idućih dana.
Ukrajina tijekom cijelog rata bespilotnim letjelicama gađa rusku infrastrukturu kao odgovor na rusko bombardiranje vlastitih gradova i mjesta.
Cyber-napadi
Dok je glasovanje ulazilo u završni dan, čelnica ruskog izbornog povjerenstva izjavila je da je zabilježen val cyber-napada usmjerenih na izbornu infrastrukturu.
Ella Pamfilova, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Rusije, nije navela tko je odgovoran. Činilo se da su napade izvele "visoko profesionalne i dobro koordinirane skupine koristeći alate umjetne inteligencije", rekla je. "U proteklom razdoblju zabilježeno je više od 1000 valova DDoS napada na rusku infrastrukturu koja je izravno uključena u izborni proces", prenijele su njezine riječi ruske novinske agencije.
DDoS (distributed denial-of-service) napadi podrazumijevaju preopterećenje sustava internetskim prometom tako da on više ne može normalno funkcionirati.
U subotu je upozorila da su saboteri također prekinuli komunikacijske vodove na ruskom Dalekom istoku, u očitom pokušaju ometanja glasovanja.
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