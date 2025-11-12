Prevrnuo se gumeni čamac u kojem je bilo 49 ljudi, spašeno je samo sedmero

U utorak je nekoliko država, među njima Velika Britanija, Španjolska, Norveška i Sijera Leone, pozvalo Libiju na sastanku UN-a u Ženevi da zatvori pritvorske centre u kojima su, prema tvrdnjama skupina za ljudska prava, migranti i izbjeglice žrtve mučenja, zlostavljanja, a ponekad i ubojstva.