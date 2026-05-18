Ujedinjeni narodi pozvali su Izrael da spriječi „djela genocida“ u Gazi te izrazili zabrinutost zbog „etničkog čišćenja“ diljem palestinskog teritorija i okupirane Zapadne obale.
Novo izvješće koje istražuje ponašanje izraelske vojske u ratu u Gazi do svibnja 2025., a koje je u ponedjeljak objavio Ured UN-a za ljudska prava, zaključuje da je Izrael počinio „ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava, koja su u mnogim slučajevima mogla predstavljati ratne zločine i druge zločine protiv čovječnosti“, prenosi Al Jazeera.
Istraga UN-a zaključila da Izrael čini genocid u Gazi
Nekoliko istraga, uključujući one Ujedinjenih naroda i Međunarodnog udruženja stručnjaka za genocid, zaključilo je da izraelski rat protiv male enklave predstavlja genocid, pri čemu je prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze ubijeno gotovo 73.000 ljudi.
Izvješće UN-a navodi da je izraelska vojska tražila povratak „talaca“ i da su neki napadi bili usmjereni na vojne ciljeve, ali da su mnoga od tih ubojstava bila „nezakonita“.
Rat koji je Izrael pokrenuo nakon napada Hamasa i drugih palestinskih oružanih skupina na jug Izraela 7. listopada 2023. zaustavljen je primirjem u listopadu. No izraelska vojska i dalje održava strogi sigurnosni režim, a tijekom posljednjih sedam mjeseci ubijene su još mnoge stotine ljudi.
Promatrači sukoba upozoravaju da se, otkako je prošlog mjeseca postignuto primirje s Iranom, izraelsko bombardiranje Pojasa Gaze ubrzalo. Također se pojačavaju nasilni upadi doseljenika i vojske na Zapadnoj obali.
"Okončajte svoju nezakonitu prisutnost na palestinskom teritoriju"
Izvješće UN-a upozorava da izraelska „usklađena i ubrzana praksa podrivanja temelja palestinskog života uz istodobno učvršćivanje aneksije velikih dijelova“ okupiranih teritorija predstavlja iznimno zabrinjavajući smjer razvoja događaja.
Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk pozvao je Izrael da „spriječi počinjenje djela genocida“, osigura da se raseljeni Palestinci mogu vratiti svojim domovima te da „okonča svoju nezakonitu prisutnost na palestinskom teritoriju“.
Izvješće je također osudilo Hamas i druge palestinske oružane skupine zbog „kršenja međunarodnih ljudskih prava … nezakonitih ubojstava“ te ih pozvalo da „prestanu ispaljivati neselektivne projektile“.
Govoreći o trenutačnoj situaciji, Ajith Sunghay, voditelj Ureda UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima, rekao je na konferenciji za medije u ponedjeljak da primirje nije dovelo do „stvarne odgovornosti“ niti „ikakvog temeljnog suočavanja s osnovnim uzrokom – dugotrajnom okupacijom“.
Govoreći o nasilju na Zapadnoj obali, rekao je:
„Izraelske vojne i policijske snage te doseljenici nekažnjeno ubijaju sve više Palestinaca, često zajedno.“
„Nekažnjivost samo potiče ponavljanje“, naglasio je Sunghay. „Većina užasa dokumentiranih ovdje, kao i onih dokumentiranih desetljećima prije, ostala je nekažnjena, bez ikakve perspektive pravde za žrtve.“
