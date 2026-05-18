Što donose izmjene Zakona o strancima: Najveće promjene za vozače i radnike u građevini i turizmu

Kako piše Forbes BiH, jedna od važnijih novosti odnosi se na mogućnost promjene poslodavca. Strani radnik koji je kod istog poslodavca radio najmanje šest mjeseci moći će promijeniti posao bez potrebe za izdavanjem nove dozvole za boravak i rad. Time dozvola više neće biti strogo vezana uz jednog poslodavca, što bi radnicima trebalo olakšati prelazak na bolje uvjete rada bez ponavljanja cijelog administrativnog postupka.