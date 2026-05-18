FORBES BIH
Što donose izmjene Zakona o strancima: Najveće promjene za vozače i radnike u građevini i turizmu
Hrvatski sabor u petak je sa 80 glasova za i 37 suzdržanih usvojio izmjene Zakona o strancima. U Hrvatskoj je krajem 2025. bilo zaposleno više od 130.000 državljana trećih zemalja, među kojima je velik broj radnika iz Bosne i Hercegovine.
Prema novim izmjenama, rok Ministarstva unutarnjih poslova za donošenje odluke o izdavanju dozvole za boravak i rad produžuje se s 30 na 90 dana, dok se rok za prijavu boravišta umjesto dosadašnja tri produžuje na 15 dana.
Paket izmjena uvodi i mogućnost blokade poslovnog računa do 30 dana po hitnom postupku ako se utvrde nezakonitosti u poslovanju. Kazne za rad bez dozvole sada iznose od 6.630 do 39.820 eura po radniku, a raniji iznosi izraženi u kunama više se ne primjenjuju.
Sezonske dozvole do tri godine
Sezonske dozvole za rad u turizmu, poljoprivredi i srodnim djelatnostima produžuju se na razdoblje do tri godine.
Strani radnici koji žele produžiti dozvolu za boravak i rad morat će u roku od godinu dana položiti ispit hrvatskog jezika i latiničnog pisma na razini A1. Također, propisani su i minimalni standardi smještaja — najmanje 14 četvornih metara po osobi, uz dodatnih šest kvadrata za svakog dodatnog radnika. Najamnina ne smije prelaziti 30 posto neto plaće.
Olakšan prelazak na bolje uvjete rada
Kako piše Forbes BiH, jedna od važnijih novosti odnosi se na mogućnost promjene poslodavca. Strani radnik koji je kod istog poslodavca radio najmanje šest mjeseci moći će promijeniti posao bez potrebe za izdavanjem nove dozvole za boravak i rad. Time dozvola više neće biti strogo vezana uz jednog poslodavca, što bi radnicima trebalo olakšati prelazak na bolje uvjete rada bez ponavljanja cijelog administrativnog postupka.
Istovremeno se produžuje i razdoblje tijekom kojeg strani radnik može ostati nezaposlen bez gubitka prava na boravak i rad u Hrvatskoj. Umjesto dosadašnjeg kraćeg roka, sada će moći biti bez posla do tri mjeseca tijekom trajanja dozvole, odnosno do šest mjeseci ako dozvolu ima dulje od dvije godine.
Posebne promjene za vozače
Jedna od izmjena koja je izazvala najviše pozornosti odnosi se na profesionalne vozače. Novi zakon predviđa da vozači kamiona i autobusa iz zemalja izvan Europske unije mogu dobiti dugotrajnu vizu koja vrijedi do godinu dana.
Ako se utvrdi da se viza ne koristi u svrhu za koju je izdana, ona će biti ukinuta.
Kako je za Fenu izjavila veleposlanica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal, novi zakon predstavlja značajan iskorak u rješavanju dugogodišnjih problema radnika iz BiH, posebno profesionalnih vozača, ali i zaposlenih u građevinskom sektoru i drugim djelatnostima.
Spas za prijevoznike
Jedan od najvećih problema domaćih prijevoznika posljednjih godina upravo je ograničenje boravka u zemljama EU. Uvođenjem novog Entry-Exit sustava dodatno su pooštrena pravila prema kojima državljani trećih zemalja mogu boraviti najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana u schengenskom prostoru.
“Imamo oko 5.000 profesionalnih vozača koji rade u međunarodnom transportu. Taj broj je i veći ako uključimo cijeli sektor — disponente, menadžere, direktore i radnike koji održavaju vozila”, rekao je ranije za Forbes BiH Atif Hadžidedić, član Konzorcija Logistika BiH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare