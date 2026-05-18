Unutar sjenovite ultra ortodoksne paralelne države u Izraelu: "Milijardska carstva i robovska ekonomija“
Naomi Abraham, odvjetnica i ekonomistica koja je odrasla u ultraortodoksnom svijetu – ali ga je kasnije napustila – tvrdi da izraelsko društvo uopće ne razumije što zapravo pokreće Haredije.
„Oligarhija mešetara ne bavi se teologijom. Bavi se nekretninama, zemljišnim knjigama i paralelnim bankarstvom“, kaže Naomi Abraham u intervjuu za izraelski Haaretz. „Samo pogledajte bilance.“
Možete li se predstaviti?
Majka sam dvoje djece, odvjetnica i forenzična računovotkinja. Specijalizirala sam se za privatni sektor. Radila sam kao ekonomistica u Ministarstvu financija i pri Upravi za tržište kapitala, a do prije dvije godine bila sam zaposlena u Uredu državnog odvjetnika, u odjelu za javno upravno pravo. Živim u Jeruzalemu, gdje sam rođena i odrasla, kao kći ultraortodoksne obitelji.
Kada i zašto ste napustili haredsku zajednicu? Kako je taj proces počeo?
To je doista proces, a ne vrata kroz koja prođete samo jednom. I dalje se uhvatim kako razmišljam unutar tih okvira. Primjerice, kad sam tražila vrtić za svog sina i nisam ga mogla pronaći, bila sam očajna, ali mi nije palo na pamet pitati blisku prijateljicu koja ima kćer iste dobi, jer je u mom umu postojala potpuna podjela između dječaka i djevojčica u obrazovnom sustavu. Ne mogu izdvojiti jedan određeni trenutak. Vjerojatno ih je bilo mnogo. I ne sumnjam da je to bilo povezano i s mojim političkim buđenjem.
Nije lako razviti takvu svijest kad odrastate kao Haredi.
Točno. A pritom sam se i obrazovala. Otišla sam na sveučilište jer sam željela dokazati da to mogu. U sjemeništu Beth Jacob, gdje sam studirala, djevojkama govore da neće polagati maturu kako visoko obrazovanje ne bi ni izgledalo kao opcija. Htjela sam biti primjer. Studirala sam kao haredska žena, s „košer telefonom“ bez interneta i svim ostalim, sve dok u jednom trenutku nisam shvatila da se silim održavati svoj haredski identitet. To nije bilo kompatibilno s liberalizmom. Morala sam izabrati.
To zvuči zastrašujuće.
I bilo je vrlo zastrašujuće. To je poput emigracije u svakom smislu te riječi. Zamislite da do svoje 21. godine nikada nisam vidjela djevojku u majici bez rukava. Nakon što sam završila studij i počela raditi u Ministarstvu financija i Ministarstvu pravosuđa, prvi sam put vidjela kako se Harediji ponašaju s druge strane. Otkrila sam da su zapravo sasvim sposobni pristojno se odnositi prema ženama u hlačama.
Jesu li haredski političari i kolege s kojima ste radili u ministarstvima znali da ste, uvjetno rečeno, dvostruki agent?
Ne. Gledala sam ljude oko sebe kako nasjedaju na cijelu predstavu, ne znajući ono što sam ja znala niti razumijevajući mrežu moći koja djeluje iza kulisa. Otkrila sam da Harediji znaju biti vrlo ljubazni prema ženama u hlačama, znaju razgovarati s njima i tražiti od njih usluge. Odjednom je nestao prezir. Pa zašto su me od rođenja učili da se moram skromno odijevati, da ne smijem zauzimati prostor niti govoriti svoje mišljenje? Slijedila sam pravila, ali vi ste manipulirali mnome.
Nikada se nije radilo o halahi ili svetosti. Radilo se o kontroli. Oni koji su mi prodali taj sustav savršeno dobro znaju funkcionirati u svijetu koji uključuje žene. Uvijek kažem: Ne vidite Haredije koje ne vidite.
Što to znači?
Ne vidite moje susjede u zgradi, domaćice s 13 djece koje koriste takozvane mehadrin autobusne linije s odvojenim sjedenjem za muškarce i žene. Vidite političare i dužnosnike; oni su, na neki način, već izvan pravila zajednice. Svatko tko je sa mnom sjedio tijekom mojih godina u javnoj službi već je prekršio norme zajednice. Sjedenje pokraj žene veliki je tabu.
Vodite projekt pod nazivom „O licemjerju“, u kojem objavljujete tekstove koji razotkrivaju unutarnje funkcioniranje haredskog društva. To je svojevrsno mapiranje političke ekonomije, struktura moći i raspodjele resursa.
„O licemjerju“ pišem za izraelsko društvo koje već 75 godina vodi pogrešnu raspravu s Haredijima. Pišem za čuvare sustava: Vrhovni sud, zakonodavce, regulatore, bankarske direktore, dužnosnike Ministarstva financija i poslovne ljude općenito.
Što želite da oni izvuku iz vašeg pisanja?
Da, kada gledaju Bnei Brak, zapravo ne razumiju što vide. Želim da shvate kako se sve što se događa u haredskom društvu na kraju pretvara u novac koji završava u džepovima dužnosnika. Ovdje se ne radi o svetosti. Ovo je robovska ekonomija, ako ne i otvorena trgovina ljudima. Mislim da je došlo vrijeme da prestanemo govoriti o ideologiji i počnemo čitati bilance i zemljišne knjige. Oligarhija mešetara koja upravlja Bnei Brakom ne bavi se teologijom. Bavi se nekretninama, zemljišnim knjigama i paralelnim bankarstvom.
U Bnei Braku to nazivaju aristokracijom. Vi to nazivate oligarhijom.
To je oligarhija u svakom smislu riječi. Uzmimo, primjerice, ješivu Mir u Jeruzalemu, navodno krunski dragulj svijeta ješiva. To je mit. Ekonomski gledano, ješiva Mir je korporacija vrijedna više milijardi šekela. Godišnje obrće stotine milijuna šekela. To je nekretninsko carstvo pod kontrolom jedne obitelji, obitelji Finkel, već 125 godina. Posjeduje studentske domove, dijelove čitavih ulica, povijesne nekretninske komplekse u srcu Jeruzalema. Obitelj Sami Ofer mogla bi samo zavidjeti razini koncentracije kapitala, očuvanja bogatstva i oslobođenja od poreza i komunalnih davanja.
A ako su oni, uvjetno rečeno, „domoroci“, kako nazivate ljude koji njima upravljaju?
Kako nazivate ljude koji upravljaju domorocima pod unutarnjim kolonijalizmom? Izdajnicima? Suradnicima? Oni su i jedno i drugo. I iznad svega, brinu se za sebe. Na kraju dana, ovo je ekonomski model. Ti ljudi žive vrlo dobro, na razini životnog standarda koju prosječan Haredi ne može ni zamisliti.
Pisali ste da ti ljudi uživaju u bogatstvu, putuju svijetom i vlastitu javnost osuđuju na siromaštvo i neznanje.
Točno. Većina njih također ima relativno male obitelji, što je značajno. I evo ključne stvari: Oni ne mogu izgubiti. Što god se dogodilo u haredskom društvu, oni će biti dobro.
