"Oružje budućnosti" razvija se neslućenom brzinom: Hoće li ovo biti rješenje za dronove?

Laser se čini idealnim za protuzračnu obranu: zraka se širi brzinom svjetlosti i tu nema „presretanja" i računanja gdje će biti cilj kad do njega dođe i hitac. Ali današnji laseri, čak i velike snage imaju ograničen domet, primjerice izraelski Iron Beam pokriva oko deset kilometara. Isto tako, oni nisu dovoljno snažni da bi trenutno uništili cilj: on se mora „pržiti" neko vrijeme, što znači da zraka u tom razdoblju mora pogađati cilj – što može biti problem kod brzih dronova.