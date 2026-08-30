MAXIME SCHMID / AFP

U pucnjavi u noći na nedjelju na rave zabavi u Aarauu, na sjeveru Švicarske blizu Züricha, jedna je osoba poginula, a petero je ozlijeđeno, objavila je policija, dodajući da se za počiniteljima još uvijek traga.

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„Prema prvim nalazima, noćašnja pucnjava u području Schachen u Aarauu rezultirala je jednom smrću i petero ranjenih, od kojih neki teško. Potraga za počiniteljima, koji su trenutno nepoznati, u tijeku je“, objavila je kantonalna policija Aargaua, dodajući da „mogući motivi i točne okolnosti čina tek trebaju biti razjašnjeni“.

Kantonalna policija pozvala je javnost da, ako ima, preda snimke incidenta.

Tabloid Blick piše da se pucnjava dogodila na rave zabavi na hipodromu.

Na videozapisima na njihovoj stranici čuje se pucnjava.

Velika područja grada Aaraua su ograđena, rekla je policija, a iz predostrožnosti povećala je svoju prisutnost izvan grada.

Švicarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Europi, iako su nasilne pucnjave rijetke, a 2019. godine odobrila je stroža pravila kontrole oružja.