Giorgia Meloni:
Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika
Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika po razredu, izjavila je u nedjelju premijerka Giorgia Meloni, istaknuvši pritom svoja desničarska uvjerenja na skupu mladih koji je organizirala njezina stranka.
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Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata zbog svojega geografskog položaja u središnjem Sredozemlju. Stoga su migracije vruća tema i velik izazov za brojne uzastopne vlade.
Integracija migranata, posebice onih iz zemalja s muslimanskom većinom, i dalje je predmet prijepora u talijanskoj politici i društvu.
Rasprave o vjerskim simbolima, kulturnoj integraciji, pravilima o stjecanju državljanstva i imigracijskoj politici često polariziraju javno mnijenje.
"Uskoro će se na sjednici vlade predstaviti mjera kojom će se zakonski utvrditi najveći dopušteni broj stranih učenika po razredu. Njome će se od roditelja stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav zahtijevati učenje talijanskog jezika te će se zabraniti nošenje burki i nikaba u školama", rekla je Meloni na godišnjem skupu mladeži svoje stranke Braća Italije.
"Ako je u razredu samo jedno dijete koje ne razumije talijanski ono će ga vjerojatno uspjeti naučiti i brzo se integrirati uz pomoć kolega iz razreda i učitelja. No ako broj djece koja ne razumiju jezik postane velik – ili je čak riječ o većini – to više nije integracija; to je zanemarivanje", dodala je.
Meloni nije precizirala koliki bi bio najveći dopušteni broj stranih učenika po razredu.
Učenici koji nisu talijanski državljani čine 11,6 posto ukupnog broja upisanih u talijanske škole, što je gotovo 12 na svakih 100 učenika, podaci su istraživačke ustanove Fondazione ISMU.
"U školsku se zgradu mora doći otkrivena lica i nitko u Italiji, u ime stvarne ili navodne tradicije, ne može odlučiti da se mlada žena mora skrivati", rekla je Meloni.
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