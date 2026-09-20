Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika

"Ako je u razredu samo jedno dijete koje ne razumije talijanski ono će ga vjerojatno uspjeti naučiti i brzo se integrirati uz pomoć kolega iz razreda i učitelja. No ako broj djece koja ne razumiju jezik postane velik – ili je čak riječ o većini – to više nije integracija; to je zanemarivanje", dodala je.