VIDEO / Pogledajte što je dočekalo ženu u apartmanu u Slavoniji: "Kao da sam u supermarketu“

“Svaka čast domaćinima. Lijepo od njih i divim se onima koji to mogu. No, iskreno rečeno, pitam se kolika bi cijena apartmana trebala biti da si domaćini mogu to sve priuštiti za goste, platiti sve poreze, prireze i režije i još da im nešto ostane. Govorim u svoje ime i ime meni sličnima kojima je to jedini prihod. Trudim se gostima pružiti maksimalno onliko koliko mogu prema svojim prihodima, ali da napunim hladnjak i sve ladice hranom, nemoguća misija“, ustvrdila je.