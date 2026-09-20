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"ukrajinsko upletanje"

Rusija tvrdi da je tijekom izbora bila meta više od tisuću kibernetičkih napada

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Hina
|
20. ruj. 2026. 17:40
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A voter casts his ballot at a polling station on the final day of Russia's three-day parliamentary election in Moscow, Russia, September 20, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov
REUTERS/Ramil Sitdikov

Središnje rusko izborno povjerenstvo izvijestilo u nedjelju da je primijetilo "više od tisuću" kibernetičkih napada usmjerenih na ometanje parlamentarnih izbora, kao i pokušaje hakiranja telekomunikacijskih sustava koji pokazuju znakove "ukrajinskog upletanja".

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"Zabilježeno je više od tisuću DDoS napada na rusku infrastrukturu uključenu u izborni proces", rekla je Ella Pamfilova, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva, a prenose ruske novinske agencije.

DDoS napadi su "distribuirani napadi uskraćivanjem usluge". Riječ je o zlonamjernim pokušajima preopterećenja internetskih stranica, poslužitelja ili mreža golemom količinom lažnog prometa da bi postali nedostupni običnim korisnicima. 

"Napade su izvele visokoprofesionalne i dobro koordinirane skupine, koje su koristile alate umjetne inteligencije", a većina je potjecala "iz inozemstva", rekla je Pamfilova.

"Pokušaji ciljanih napada izvedeni su i na rusku telekomunikacijsku infrastrukturu u cjelini", dodala je, preciziravši da "svi oni upućuju na znakove ukrajinskog upletanja".

Izborno povjerenstvo je već u subotu, drugoga dana glasanja, koje se također održava elektronički u oko 30 regija, izvijestilo da je izborni sustav bio meta "vrlo moćnoga kibernetičkog napada" koji se nastavio tijekom cijelog dana.

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Teme
rusija ukrajina kibernetički napadi parlamentarni izbori u rusiji

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