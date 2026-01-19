Europska zemlja priprema se za rat, poslali 17 milijuna priručnika: "Ako čujete eksploziju..."

Njemački mediji pišu kako poljska vlada šalje građanima 17 milijuna priručnika za hitne slučajeve. Navode kako se na ovaj način Poljska priprema za rat.
Srećom, najgori scenarij se nije ostvario, ali strah od rata s Rusijom je opipljiv među našim poljskim susjedima, pišu njemački mediji. Vlada trenutno šalje 17 milijuna priručnika o sigurnosti kućanstvima diljem zemlje. Brošure uče građane kako se zaštititi od zračnih napada, kemijskih ili nuklearnih prijetnji.
Rat u Ukrajini plaši ljude
Priručnici se šalju od kraja prosinca, u početku u administrativne okruge Warmia-Masuria (graniči s Rusijom), Podlaskie (graniči s Bjelorusijom) i Lublin (graniči i s Bjelorusijom i s Ukrajinom). U ovim trima vojvodstvima rat je već stvarna mogućnost zbog Putinovog napada na Ukrajinu, javlja Fenix Magazin.
Priručnik od 52 stranice („Poradnik bezpieczeństwa“, što znači „Vodič za sigurnost“) također pruža savjete o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka električne energije. Međutim, najopasniji scenarij je napad iz Rusije, pišu njemački mediji.
Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu
"Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka“, rekao je ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński (49) na predstavljanju knjige. U knjizi se navodi da rat preko istočne granice u Ukrajini utječe na osjećaj sigurnosti Poljaka.
Priručnik pruža praktične savjete za zaštitu u slučaju nužde ili rata. Opisuje, na primjer, što bi trebalo biti uključeno u ruksak za evakuaciju. Oni koji ne mogu pronaći sklonište trebali bi potražiti utočište iza nosivih zidova.
U slučaju zračnog napada, priručnik savjetuje: „Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo – idealno u jarak ili udubinu – i zaštitite glavu.“ A za nuklearnu prijetnju: „Zatvorite i zatvorite prozore, ventilacijske otvore i zaklopke peći i kamina. Isključite klima uređaj.“
