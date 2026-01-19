Europska zemlja priprema se za rat, poslali 17 milijuna priručnika: "Ako čujete eksploziju..."

Priručnici se šalju od kraja prosinca, u početku u administrativne okruge Warmia-Masuria (graniči s Rusijom), Podlaskie (graniči s Bjelorusijom) i Lublin (graniči i s Bjelorusijom i s Ukrajinom). U ovim trima vojvodstvima rat je već stvarna mogućnost zbog Putinovog napada na Ukrajinu, javlja Fenix Magazin.