USKOK optužio liječnika iz KB-a Sveti Duh: Naplaćivao preskakanje liste čekanja, preko reda sređivao operacije...
Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 4. lipnja 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv liječnika Zorana Krstonijevića (51) iz zagrebačke Kliničke bolnice Sveti Duh i još devetero hrvatskih državljana zbog korupcije u zdravstvu.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da su optužnicom obuhvaćene osobe u dobi od 34 do 80 godina koje se terete za kaznena djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.
Uskok tereti Krstonijevića da je, od srpnja 2024. do svibnja 225., kao liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Klinike bolnice Sveti Duh (KBSD), u dogovoru s dvoje suokrivljenika, uz njihovo posredovanje u zamjenu za novac koji su kasnije dijelili, zainteresiranim osobama koje nisu pacijenti KBSD sačinjavao neistinitu medicinsku dokumentaciju koja im je bila potrebna za razne svrhe.
Krstonijević je, tvrdi Uskok, također zaprimao zainteresirane osobe kao pacijente bolnice bez obzira na postojeće liste čekanja i obavljao potrebne operativne zahvate. Pritom je dvoje posrednika dočekivalo zainteresirane osobe na hitnom prijemu bolnice i upućivalo ih kome i gdje da predaju novac.
Tako je Krstonijević, posredstvom jednog od osumnjičenih posrednika, za naknadu od 600 eura izdao 39-godišnjaku lažnu medicinsku dokumentaciju i omogućio mu da na temelju toga zatraži odgodu izvršenja kazne zatvora.
Pritom je Krstonijević radi prikrivanja stvarnog razloga izdavanja lažne dokumentacije omogućio 39-godišnjaku neosnovanu dijagnostičku pretragu i kontrolni pregled u bolnici, dok je posrednik od primljene naknade za sebe zadržao 300 eura.
Nadalje je, uz posredovanje još dvoje posrednika, za iznos od 1000 eura, bez obzira na postojeće liste čekanja, obavio operativne zahvate nad trima osobama koje se sumnjiče za davanja mita. Također je, na traženje 41-godišnje medicinske sestre u KBSD, izdao njezinom partneru neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio dvotjedno bolovanje, a kako bi mogli zajedno otići na godišnji odmor. Pritom je Krstonijević partneru medicinske sestre omogućio neosnovanu dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled.
Osim toga je Krstonijević, kao liječnik u KBSD, a ujedno i zaposlenik privatne kirurške poliklinike u Samoboru, obavio operativni zahvat na jednom pacijentu, koristivši pritom instrumente i opremu koju mu je pribavio medicinski tehničar KBSD-a. Potom je uslugu operacije u iznosu od najmanje 1400 eura naplatio kao privatnu uslugu u okviru privatne poliklinike, od čega je sebi pribavio nepripadnu korist od najmanje 500 eura.
Uskok ističe da je omogućavanjem opisanih dijagnostičkih pretraga i pregleda za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) nastala šteta u ukupnom iznosu od 803 eura.
