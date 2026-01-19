USKOK optužio liječnika iz KB-a Sveti Duh: Naplaćivao preskakanje liste čekanja, preko reda sređivao operacije...

Nadalje je, uz posredovanje još dvoje posrednika, za iznos od 1000 eura, bez obzira na postojeće liste čekanja, obavio operativne zahvate nad trima osobama koje se sumnjiče za davanja mita. Također je, na traženje 41-godišnje medicinske sestre u KBSD, izdao njezinom partneru neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio dvotjedno bolovanje, a kako bi mogli zajedno otići na godišnji odmor. Pritom je Krstonijević partneru medicinske sestre omogućio neosnovanu dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled.